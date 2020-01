Raymond Daniels envisage un autre KO

LOS ANGELES – Raymond Daniels n’hésite pas à viser haut.

L’ancien as du kickboxing cherche à faire sa marque en tant qu’artiste martial mixte et, 11 ans après une perte lors de ses débuts professionnels en MMA, il est revenu au sport avec l’un des KO les plus rejoués de mémoire récente alors qu’il amidonnait Wilker Barros avec un superbe coup de poing à 720 degrés qui a généré plus de cinq millions de vues sur YouTube. L’arrivée a catapulté Daniels (1-1 MMA, 1-0 BMMA) à la célébrité du MMA, mais l’attaquant américain prend tout dans sa foulée.

“J’en parlais à mon entraîneur”, a-t-il déclaré au MMA Junkie avant son combat avec Jason King au Bellator 238 samedi soir au Forum. «Les gens ne comprennent pas que c’était moi après une tentative infructueuse de ma part il y a 10 ou 11 ans. Donc, si vous étiez dans mon entourage immédiat, vous saviez que cela allait se concrétiser. Cela fait 10 ou 11 ans de construction… Je dois la récupérer! Donc c’était génial, et je parlais à mes entraîneurs et je me dis: «Mec, comment vais-je surpasser celui-là?» »

Incroyablement, la finition spectaculaire de Daniels de Bellator Europe 2 à Birmingham, en Angleterre, n’est pas son meilleur KO. Encore plus remarquable, il a décrit la finition comme «basique».

“Je pense que je faisais partie de mon top 5 KO”, a-t-il déclaré. “Mais je vais juste là-bas et pour moi, c’est une chose très basique, parce que je l’ai entraîné. Mais pour d’autres personnes, cela semble spectaculaire et il semble que ce soient des mouvements fous, et c’est principalement parce que vous ne voyez personne qui fait quelque chose comme ça régulièrement. “

Daniels a déclaré que le simple fait de remporter la victoire contre King (8-5 MMA, 0-0 BMMA) ne lui suffirait pas. Au lieu de cela, il prévoit de produire un autre moment magique à l’intérieur de la cage Bellator qui, il l’espère, dépassera les autres grands artistes – pas seulement dans son propre sport, mais aussi dans d’autres.

«Je prévois toujours d’obtenir la victoire. Obtenir la victoire est déjà attendu pour moi et pour ce que je fais », a-t-il déclaré. «Je prévois de le terminer rapidement et dans un style que les gens n’avaient jamais vu auparavant. J’adore le fait que ce soit (Cris) les débuts de Cyborg. J’adore le fait que Conor (McGregor) ait combattu le week-end dernier. Donc, donc je peux sortir et montrer au monde que c’est ce que je fais, personne n’a une succession de knock-out de bobine comme moi, et personne n’a les KO de la manière et de la mode que je fais.

«J’adore avoir ces combattants de renom sur la carte avant moi ou après moi. J’aime que le Super Bowl arrive, parce que je me dis: “OK, voyons si je peux aller voir le Super Bowl!” Mais à la fin de la journée, j’aime aller là-bas et avoir un bon moment.”

Une autre victoire spectaculaire verra Daniels catapulter le classement dans la division poids welter de Bellator, et une série de victoires pourrait le voir se positionner pour un tir aux grands noms de la division. Il a rendu hommage au champion actuel de 170 livres, Douglas Lima, et a dit qu’il aimerait un jour partager la cage avec l’homme qu’il croit être un «champion idéal» pour l’organisation.

“Pour l’instant, je sais que les gens disent que je ne suis pas là, et je sais que je ne pense pas que je mérite ce coup en ce moment”, a-t-il déclaré. “Mais je serai (méritant) dans un avenir proche.”

Avant d’arriver à Lima, il pourrait se retrouver face à face, sans doute le seul autre 170 livres dont le résumé des rouleaux pourrait se comparer à sa propre star britannique Michael «Venom» Page.

Lorsqu’on lui a demandé si un match avec «MVP» l’intéressait, il a souri: «Tout le monde me le demande toujours, et je pense que c’est parce que Mike et moi venons tous les deux du même milieu. Pour être honnête, j’aime regarder Mike, nous sommes vraiment de très bons amis. Je n’irais pas nécessairement appeler Mike, mais si nous devions nous croiser, Mike et moi nous sommes déjà affrontés et nous savons tous les deux que nous sommes tous deux concurrents.

«J’adorerais que nous nous battions pour que ce soit un combat pour le titre ou quelque chose comme ça, car cela le rend d’autant plus excitant. Mais en attendant, il y a beaucoup de combattants pour que Mike y aille et se batte, et beaucoup pour moi d’aller là-bas et de me battre. Ce serait intéressant de voir la différence dans nos styles dans une nouvelle atmosphère, car ce que nous faisions à l’époque était un sport de karaté. C’est un domaine différent, donc je suis sûr que Mike ne refuserait pas cette opportunité. Si ça fait de l’argent, c’est logique! »

Mais avant de pouvoir viser les goûts de Page et Lima, Daniels dit qu’il a besoin d’un peu plus d’assaisonnement et espère se mettre à une distance frappante des meilleurs de la division d’ici la fin de l’année.

“Toute organisation dans laquelle j’ai concouru, j’ai toujours atteint le sommet, j’ai toujours défié pour le titre”, a-t-il déclaré. “Je suis donc impatient de monter au sommet ici. Maintenant, je m’amuse, et c’est là que ça fait peur … quand je commence à comprendre le processus.

«Même si je me rends compte, donnez-moi ce combat (puis) ​​donnez-moi environ deux combats de plus, et je vais commencer à venir pour ce que j’appelle le Top 10 de Bellator. La crème de la crème.

«Je pense que la division poids welter Bellator est l’une des divisions les plus solides et les plus solides au monde. Honnêtement, j’ai la chair de poule en pensant à mon enthousiasme à l’idée de pouvoir y participer. »

.