Raymond Daniels est prêt à se battre avec son ami Michael «Venom» Page

Ce fut peut-être sa première victoire en MMA, mais le coup de grâce viral de Raymond Daniels lors de ses débuts chez Bellator garantissait qu’il y aurait un buzz majeur autour de qui il pourrait faire face à l’avenir.

Considérez que le KO de 720 coups de poing de la star du kickboxing a eu lieu à Birmingham, en Angleterre, et il ne faut pas que le marieur Rich Chou se rende compte que Daniels pourrait bien s’associer avec la star britannique Michael “Venom” Page, qui a sa propre bobine d’Internet -finitions de rupture.

Ajoutez le fait que Daniels et Page ont une histoire qui remonte à leurs jours de karaté sportif (Daniels se souvient avoir vaincu Page le plus souvent lorsqu’ils se sont rencontrés lors de tournois) et il semble naturel que ces combattants flashy se retrouvent finalement dans la cage.

Bien que Daniels soit d’accord avec la suggestion en théorie, sa relation avec la page signifie qu’il n’est pas pressé de prendre “MVP”

“Je ne ferais pas nécessairement tout mon possible pour combattre Mike parce que nous venons du même milieu”, a déclaré Daniels à MMA Fighting. «J’aime Mike, c’est en fait un très bon ami à moi. Il vient du même sport que moi, du même milieu, son style est un peu similaire au mien parce que quand il faisait le sport du karaté, il [based] son style après le mien, puis il est allé au MMA avant moi. Donc techniquement, il est mon senior maintenant en MMA parce qu’il a plus d’expérience dans ce domaine.

“Mais si nous devions nous croiser, je n’aurais pas de problème à le combattre s’il avait le titre ou quelque chose comme ça, mais je ne fais pas de mon mieux pour le combattre. Si ça rapporte de l’argent, alors c’est logique, je n’aurais pas de problème et je suis sûr que Mike ne le serait pas non plus. “

Page est en compétition pour Bellator depuis 2013 et a déjà affronté des champions comme Douglas Lima et Paul Daley, parmi d’autres noms notables. Cependant, il n’est pas exclu qu’une confrontation avec Daniels, relativement inexpérimenté (du moins en ce qui concerne le MMA), puisse se matérialiser étant donné que plusieurs des adversaires récents de Page ont été de nouveaux ajouts à la liste.

S’ils se battent un jour, Daniels prévient que leurs styles similaires pourraient finir par s’annuler.

“Ce serait plus comme, les trucs spectaculaires que vous nous voyez jeter sur d’autres personnes, nous comprenons tous les deux pourquoi nous lançons ces choses, alors c’est comme,” D’accord, ils ne lancent vraiment rien “”, a déclaré Daniels. “Parce que nous comprenons tous les deux que vous pouvez être touché si vous le faites – Donc, cela ressemble plus à un match d’échecs et ce n’est pas aussi intéressant, je ne pense pas, mais c’est possible. On ne sait jamais.”

Alors que Daniels n’a pas de kilométrage de combat en cage, le joueur de 39 ans est un artiste martial à vie avec une illustre carrière de kickboxing qui comprend des arrêts dans GLORY, la Chuck Norris’s World Combat League et une marque de 8-0 dans Bellator Kickboxing, où il détient actuellement un poids welter. Titre.

Même avec ce pedigree de sports de combat, Daniels ne regarde pas au-delà des débuts de Jason King, son adversaire au salon Bellator 238 de samedi au Forum à Inglewood, en Californie. King a la réputation de ne pas aller aux tableaux de bord et sachant cela, Daniels s’en tient à son plan de match, qui se trouve être un plaisir pour la foule.

“J’y vais et j’essaie toujours de donner un spectacle”, a déclaré Daniels. «Je pense que mon style lui-même est un peu comme un style de surbrillance ou un style flashy, comme beaucoup de mouvements que je lance sont des mouvements à haut risque et à récompense élevée, donc peu de gens connaissent vraiment le type des choses que je fais. Souvent, les gens les voient comme des moments forts, mais pour moi ce sont en fait des mouvements que je fais quotidiennement, donc ce n’est pas quelque chose de spectaculaire pour moi, c’est juste quelque chose que je fais normalement.

“Mais la plupart des gens ne font pas ce type de mouvements, donc cela semble un peu différent. Comme une personne jette un coup ou une croix, pour moi, c’est comme un coup de pied en arrière ou un coup de crochet. C’est parce que je le fais depuis tant d’années de ma vie que c’est juste une seconde nature pour moi. “

Bien qu’il soit considérablement plus âgé que votre recrue moyenne de Bellator, Daniels se vante de battre le temps des pères et vise un match avec un poids welter de premier rang d’ici la fin de l’année. Il est encouragé par l’ascension de kickboxeurs comme Page et le champion des poids moyens de l’UFC Israel Adesanya, et maintient que son objectif final est d’ajouter l’or Bellator à sa collection.

“Je vois des combattants incroyables comme Israël arriver et il a un style différent que les gens n’ont jamais vu auparavant et le voir avoir ce genre de succès est incroyable, je suis un grand fan de lui”, a déclaré Daniels. “J’adore son style, son charisme, c’est génial, mais j’ai hâte de gravir les échelons [myself]. Je veux avoir encore quelques combats à mon actif cette année, donc j’aurais ce combat, j’aimerais me battre encore quelques fois avant l’été. Je voudrais en fait me battre environ quatre fois cette année et ce quatrième combat avec le niveau supérieur du support de poids welter Bellator.

“Mais je pense évidemment que je dois me concentrer sur ce combat avec Jason King. Il est le prochain niveau de combattant que je dois combattre pour atteindre mon objectif ultime, car quand je fais quelque chose, je ne compte pas simplement le faire ou y participer. Je veux être le meilleur et en ce moment dans ma catégorie de poids, Douglas Lima est le meilleur, donc c’est là que mon objectif sera. “

Pour plus d’informations de Daniels, consultez son interview de la semaine de combat avec MMA Fighting: