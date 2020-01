Raymond Daniels ne combattrait que Michael Page pour le titre

INGLEWOOD, Californie – Raymond Daniels et Michael Page ont une histoire ensemble.

Tous deux sont issus du kickboxing et du karaté sportif, et Daniels (2-1 MMA, 2-0 BMMA) et Page se sont déjà affrontés trois fois. Daniels a gagné les trois fois.

Après un début promotionnel dans les faits saillants dans lequel il a décroché un coup de poing à 720 degrés, Daniels a réussi sa deuxième apparition pour Bellator avec une première ronde contre Jason King au Bellator 238.

Et n’ayant remporté que deux victoires avec Bellator jusqu’à présent, Daniels est déjà interrogé sur un éventuel match avec l’une des plus grandes stars de la promotion dans ce qui serait un match stylistique passionnant.

Mais Daniels a dit qu’il ne combattrait Page que sous une seule condition.

“Je n’ai pas forcément intérêt à le combattre dès le départ ou quelque chose comme ça”, a déclaré Daniels. «S’il avait le titre, je veux être le meilleur. Et si vous consultez mon CV, quelle que soit la ligue dans laquelle j’ai participé, je suis toujours monté au sommet.

«Les gens comparent toujours Mike et moi. Mike est un peu plus jeune que moi, donc il tire un peu son style d’où je viens, car nous venons du même environnement. Mais il n’est pas nécessairement sur mon radar. Les gens nous comparent parce que nous maîtrisons tous les deux très bien le temps et l’espace. Je pense que nous sommes des combattants complètement différents, pour être honnête. Mais les gens voient ce mouvement et cette distance parce que nous venons d’un milieu similaire. »

Daniels, 39 ans, a remporté deux victoires depuis qu’il a mis fin à son interruption de 11 ans dans le sport. Et même s’il a eu du mal à égaler sa finition en surbrillance à ses débuts, il est satisfait de sa performance globale contre King.

“J’aime avoir de grandes finitions, des choses qui se feront entendre un peu comme dans le monde”, a déclaré Daniels. “Je n’ai donc pas pu obtenir cette finition, mais j’ai eu l’arrivée et j’étais excité à ce sujet parce que j’étais au moins capable de montrer différents éléments de mon jeu.”

.