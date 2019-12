Réaction à Bellator Hawaii, UFC sur ESPN + 23

L'édition de lundi de MMA Junkie Radio avec les animateurs "Gorgeous" George et "Goze" est arrivée!

Dans l'épisode n ° 3 012 du podcast, les gars déballent un trifecta des événements majeurs du week-end, avec Bellator 235 et 236 à Honolulu, ainsi que l'UFC sur ESPN + 23 à Busan, en Corée du Sud. Les gars réagissent également aux dernières nouvelles et notes.

LE RÉCAPITULATIF:

Le week-end a pris un mauvais départ pour Bellator, l'ancien champion des poids lourds de l'UFC Josh Barnett contraint de se retirer quelques heures avant la tête d'affiche du Bellator 235 en raison d'une maladie. Quand et où Barnett vs Ronny Markes devrait-il avoir lieu maintenant?

À l'UFC sur ESPN + 23, Chan Sung Jung a pris les choses en main avec une finition TKO au premier tour de l'ancien champion des poids légers Frankie Edgar. "The Korean Zombie" a-t-il fait suffisamment pour bousculer les plans de revanche entre Alexander Volkanovski et Max Holloway? Êtes-vous chaud à l'idée d'un combat n ° 1 contre Zabit Magomedsharipov?

Au Bellator 236, Ilima-Lei Macfarlane a conservé son titre de poids mouche avec une performance dominante contre Kate Jackson et A.J. McKee a atteint les demi-finales du grand prix poids plume avec une soumission de Derek Campos. Les gars pèsent sur les deux résultats et plus sur la carte.

Kevin Lee a prononcé un discours d'approbation du candidat démocrate à la présidentielle Bernie Sanders lors d'un rassemblement à Las Vegas. Plutôt cool?

Alex Pereira, le champion des poids moyens Glory Kickboxing mieux connu comme le gars qui a éliminé Israël Adesanya, veut combattre le MMA. Êtes-vous dedans?

Dillon Danis a son prochain combat aligné pour le 25 janvier au Bellator 238. Ce gars est-il une star pour la promotion?

Il semble bien que Jorge Masvidal préfère combattre Conor McGregor au lieu de recevoir un coup de titre poids welter contre Kamaru Usman. Est-ce que ça a du sens?

L'ancien champion des Bellators, Rory MacDonald, a quitté la promotion pour signer avec le PFL. Bon ou mauvais coup pour lui?

Diffusez ou téléchargez ceci et tous les épisodes de MMA Junkie Radio sur AudioBoom, ou regardez ci-dessus. Vous pouvez également l'attraper sur les podcasts Apple, Spotify, Stitcher, etc. Un nouvel épisode du podcast est diffusé tous les lundis et jeudis.