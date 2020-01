Réaction à la confrontation Usman-Masvidal Super Bowl

L’édition de jeudi de MMA Junkie Radio avec les animateurs “Gorgeous” George et “Goze” est arrivée!

Dans l’épisode n ° 3 022 du podcast, les gars réagissent aux dernières nouvelles et notes du MMA, y compris ce qui s’est passé entre le champion des poids mi-moyens de l’UFC Kamaru Usman et Jorge Masvidal au Super Bowl.

LE RÉCAPITULATIF

Les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City joueront au Super Bowl LIV dimanche à Miami. Nous parlons un peu du gros gibier.

En parlant de Super Bowl, avez-vous vu l’altercation entre Usman et Masvidal sur Radio Row à Miami? Cela vous donne-t-il envie de voir ce combat plus, ou pensez-vous que Masvidal vs Conor McGregor a encore plus de sens? Nous le décomposons.

Le champion des poids moyens de Bellator, Rafael Lovato Jr., a révélé qu’il souffrait d’une maladie du cerveau qui l’obligerait à suspendre sa carrière. Il n’irait pas jusqu’à dire qu’il prend sa retraite. Qu’est-ce-que tout cela veut dire?

Maintenant, nous avons Nate Diaz qui intervient sur la prise et – l’intrigue de l’UFC 246 de Stephen A. Smith! – Diaz insiste sur le fait que Joe Rogan et Conor McGregor devraient s’excuser auprès de Stephen A. Sommes-nous d’accord?

En parlant de Diaz, Dustin Poirier veut toujours ce combat – que ce soit en MMA ou en boxe. Cela vous intrigue-t-il?

Joanna Jedrzejczyk a publié sur les réseaux sociaux un article insensible sur l’épidémie de coronavirus en cours, qui comprenait une photo du champion des pailles de l’UFC, Zhang Weili, qui n’a pas apprécié cela. Jedrzejczyk est-il allé trop loin?

Nous clôturons le salon avec le poids lourd de l’UFC, Ben Rothwell, qui rejoint le salon. Il parle de ses attentes pour 2020 et bien plus encore.

