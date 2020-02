Réaction aux nouvelles de Nate Diaz, B.J. Penn, plus

L’édition de jeudi de MMA Junkie Radio avec les animateurs “Gorgeous” George et “Goze” est arrivée!

Dans l’épisode n ° 3 026 du podcast, les gars réagissent aux dernières nouvelles et notes du MMA, et attendent l’UFC sur ESPN + 25 ce week-end à Rio Rancho, N.M.

LE RÉCAPITULATIF

Nate Diaz a été pris dans une histoire bizarre lorsque le Miami Herald a faussement rapporté qu’il avait été arrêté à Miami, et maintenant, il envisage une action en justice pour diffamation de son nom, selon son publiciste. Poursuivre le journal serait-il un mauvais coup d’oeil pour Diaz étant donné son personnage «BMF»?

Le Hall of Famer de l’UFC, B.J. Penn, a malheureusement été de retour dans les nouvelles pour de mauvaises raisons après un accident de voiture, ce qui a conduit la police d’Hawaï à enquêter sur lui pour un éventuel DUI. C’est la dernière d’une série de mauvaises choses qui se sont produites avec Penn. Est-ce enfin le réveil?

Le poids lourd de l’UFC, Derrick Lewis, a révélé qu’il avait un problème de santé «à vie ou mort», bien qu’il ne précise pas de quoi il s’agit. Va-t-il reconsidérer sa carrière de combattant à l’avenir?

Bellator a fait tapis sur le récit champion-champion après avoir réservé le champion des poids mi-moyens Douglas Lima contre Gegard Mousasi pour le titre de poids moyen désormais vacant. Ce combat rejoint une carte de mai qui comprend également le champion de champ Ryan Bader qui défend son titre de poids lourd léger à San Jose. Est-ce la bonne décision pour la promotion?

ONE Championship a annoncé le lancement prochain de sa série ONE Infinity. Cela fera-t-il une grande différence pour la promotion aux États-Unis?

L’ancien combattant de l’UFC Justin Willis se dirige vers le PFL. Le favori des poids lourds pour la saison 2020?

L’UFC a récemment éliminé de nombreux combattants, dont Juan Adams, Brad Katona et Ben Saunders. Nous réagissons.

Les enjeux sembleraient élevés à l’UFC sur ESPN + 25, où Corey Anderson et Jan Blachowicz s’affrontent dans une tête d’affiche pivot légère et lourde. Le vainqueur remportera-t-il un tir au titre sur une revanche possible pour Dominick Reyes contre Jon Jones?

Matt McGovern, le fondateur des championnats du monde de combat, a rejoint le salon pour parler de sa promotion et de ce qui est prévu pour 2020, qui pourrait comprendre jusqu’à 30 spectacles.

