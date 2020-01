Réaction de Conor McGregor contre Donald Cerrone lors de la conférence de presse

LAS VEGAS – MMA Junkie est sur place toute la semaine pour l’UFC 246, et les journalistes Mike Bohn et Simon Head vous ont couvert avec un récapitulatif de ce qui s’est passé mercredi.

Qu’avons-nous appris de la conférence de presse d’avant-combat, où l’ancien champion de l’UFC Conor McGregor (21-4 MMA, 9-2 UFC) et le leader des victoires promotionnelles Donald Cerrone (36-13 MMA, 23-10 UFC) ont eu leur premier visage face à face?

Bohn et Head répondent à cela et à plus dans notre vidéo de réaction, que vous pouvez regarder ci-dessus.

L’UFC 246, titré par McGregor contre «Cowboy», se déroule samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas et est diffusé à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur ESPN + / UFC Fight Pass.

