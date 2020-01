Réaction de l’UFC 246 sur toutes choses Conor McGregor, plus

L’édition de lundi de MMA Junkie Radio avec les animateurs “Gorgeous” George et “Goze” est arrivée!

Dans l’épisode n ° 3 019 du podcast, les gars ont l’air de tout déballer UFC 246, à commencer par le retour triomphant de Conor McGregor dans la cage avec une victoire de 40 secondes sur TKO contre Donald Cerrone.

McGregor contre Cerrone a joué encore mieux que ce à quoi l’UFC aurait pu s’attendre, avec “The Notorious” qui a réalisé une brillante performance en démantelant “Cowboy” si rapidement. Le résultat, bien sûr, crée un monde d’opportunités pour McGregor, mais les deux principales options semblent être soit Khabib Nurmagomedov (que le président de l’UFC Dana White veut) ou Jorge Masvidal (que la plupart des fans semblent vouloir). Et maintenant?

McGregor avait déjà annoncé que 2020 serait sa «saison», avec le plan pour lui de se battre trois ou quatre fois cette année. Le timing semble être un facteur important, et avec Nurmagomedov prêt à défendre son titre léger contre Tony Ferguson en avril à l’UFC 249, quand pensez-vous que le prochain combat de McGregor sera réservé?

Floyd Mayweather s’est inséré dans la conversation post-combat de l’UFC 246 avec une paire de publications Instagram. Il y avait aussi le fait que White a révélé que lui et Mayweather étaient en communication tout au long de l’événement. Quelque chose va se passer entre Mayweather et l’UFC, mais quoi? Et comment cela joue-t-il dans tout avec McGregor?

Quant à Cerrone, ce fut un résultat approximatif, qui a provoqué la honte de Stephen A. Smith d’ESPN. La terrible prise de Smith, quelle est la suite pour le “Cowboy” de près de 37 ans? Doit-il envisager la retraite?

L’UFC a donné non pas un, pas deux, mais cinq bonus «Performance de la nuit» McGregor, Aleksei Oleinik, Brian Kelleher, Diego Ferreira et Drew Dober. Pas 50 000 $, malheureusement, pour Roxanne Modafferi après son énorme victoire contre Maycee Barber. Les bonus sont-ils allés aux bonnes personnes?

