Réaction de l’UFC Brasilia, chaos des coronavirus, plus

L’édition de lundi de MMA Junkie Radio avec les animateurs “Gorgeous” George et “Goze” est arrivée!

Dans l’épisode n ° 3 035 du podcast, les gars récapitulent l’UFC sur ESPN + 28 du Brésil la semaine dernière, réagissent aux derniers développements avec la pandémie de coronavirus et accueillent Sam Alvey, un poids lourd léger de l’UFC, en tant qu’invité.

LE RÉCAPITULATIF

L’UFC a organisé un événement le week-end dernier avec une carte à Brasilia, au Brésil, où Charles Oliveira a soumis Kevin Lee à l’événement principal pour sa septième victoire consécutive. Les gars réagissent à cela et à plus du spectacle surréaliste.

Comme mentionné, l’émission se déroule pour l’UFC, avec le président Dana White catégorique que les événements continueront. C’est une situation sans précédent pour l’UFC, qui est allé à l’encontre du reste du monde du sport, y compris Bellator, qui a reporté son spectacle du vendredi à Uncasville, Conn. Que pouvons-nous attendre du prochain calendrier de l’UFC? Quel aspect cela donne-t-il à notre sport?

Sam Alvey a rejoint la série pour parler de son combat contre l’UFC sur ESPN 8 contre Khalil Rountree, de la façon dont il gère la formation dans le cadre du problème des coronavirus, et plus encore.

Diffusez ou téléchargez ceci et tous les épisodes de MMA Junkie Radio sur OmnyStudio, ou regardez-le ci-dessus. Vous pouvez également l’attraper sur les podcasts Apple, Spotify, Stitcher et plus encore. Un nouvel épisode du podcast est diffusé tous les lundis et jeudis.

