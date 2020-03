Récapitulatif de l’UFC Norfolk, masselottes, Amanda Nunes, plus

L’édition de lundi de MMA Junkie Radio avec les animateurs “Gorgeous” George et “Goze” est arrivée!

Dans l’épisode n ° 3 031 du podcast, les gars se penchent sur l’événement UFC de samedi dernier sur ESPN + 27, y compris le poids manqué de Deiveson Figueiredo, le statut du titre de poids mouche, qui devrait être le prochain pour Amanda Nunes au poids plume et toutes les dernières nouveautés. Nouvelles et notes MMA.

LE RÉCAPITULATIF

Deiveson Figueiredo a manqué de poids pour le combat pour le titre de poids mouche vacant contre Joseph Benavidez, donc n’a pas pu gagner la ceinture. Puis il a gagné par KO. Et maintenant?

Le directeur du MMA, Walid Ismail, est souvent traducteur pour ses combattants. Est-ce un problème?

Quelle est la prochaine étape pour la division poids mouche de l’UFC maintenant qu’il n’y a pas de champion?

Felicia Spencer et Megan Anderson ont remporté de grosses victoires d’arrêt à l’UFC Norfolk et ont toutes deux plaidé pour la prochaine place pour la championne des poids plumes féminine Amanda Nunes. Qui ça devrait être?

Les principaux événements de l’UFC en 2020 ont jusqu’à présent été sujets à controverse sous une forme ou une autre.

Alex Hernandez contre Islam Makhachev est un match dont nous voulons vraiment parler.

