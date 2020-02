Récapitulatif du Bellator 240 «Primus vs Bungard» avec résultats, .gifs et interviews

Le Bellator 240 «Primus vs. Bungard» a eu lieu le samedi 22 février 2020 au 3Arena à Dublin, en Irlande. L’ancien champion Brent Primus (9-1) a affronté Chris Bungard (15-5) avec un poids de capture de 160 livres. en raison du poids manquant de Bungard.

Bungard s’est avéré ne pas correspondre à Primus sur le terrain, une ceinture noire BJJ et un entraîneur professionnel quand il ne se bat pas, et une fois qu’il a pris le dos et coulé dans la manivelle, tout était fini à 1h55 du premier tour. Étonnamment, aucune interview post-combat n’a suivi.

Se battant également à un poids de capture de 160 livres. étaient Kiefer Crosbie (7-1) et Imaik Furtado (6-1). Trois rounds ne se sont avérés décisifs pour aucun des deux combattants, ce qui a conduit Crosbie à devancer de peu une décision partagée de 29-28 X2 et 28-29. Une interview post-combat a suivi.

«Homme il y a quatre jours, un roi est né, mon fils Conor Crosbie. Il est né la semaine du combat donc il est né champion. Ce combat est pour moi les enfants. Je l’ai fait. Je l’ai combattu. Je savais qu’il était un bon combattant et une bête. J’ai toujours l’impression d’avoir ces grosses unités. J’ai pris le premier et le second. Le troisième était serré mais j’ai l’impression d’avoir gagné. »

«Rowdy» Bec Rawlings (7-9) délivre toujours un slugfest excitant, mais cela suffirait-il à lui seul à dépasser Elina Kallionidou (7-3) chez Flyweight?

Rawlings a juré qu’elle n’avait jamais été aussi bien préparée pour un combat avant celui-ci, et cela s’est révélé dans son tourbillon d’ouverture suivi d’un retrait à 11 secondes. Elle a pêché pour plusieurs soumissions tout au long de la manche, et même lorsque Rawlings a été balayé et Kallionidou a pêché pour un brassard, Rawlings a balayé de nouveau le dessus et contrôlé le combat. Une ronde d’ouverture solide de 10-9 pour les Rawlings «Rowdy».

Kallionidou a commencé le deuxième tour fort avec l’atterrissage des mains droites et cherchait même un triangle lorsque le combat était au sol, mais Rawlings a glissé et a fait plus de dégâts tard, même en obtenant un étranglement arrière nu qui aurait pu finir Kallionidou si elle n’avait pas été sauvé par la cloche. Après un troisième tour terminé presque de la même manière, les juges l’ont marqué 30-27 X2 et 29-28 pour Rawlings par décision unanime. Un Rawlings visiblement excité s’est ensuite entretenu avec “The Punk” Josh Thomson.

“Je l’ai fait couler (en R2), il ne restait que quelques secondes, je pensais que l’arbitre l’avait appelé mais il a dit” Non, lève-toi “. C’est génial, merci. Je suis venu au dernier événement ici et je suis entré dans cette arène avec mon ami, j’ai ressenti de l’énergie et j’ai dit: “Je me bats ici.”

Ricky Bandejas (12-3) a affronté le favori local Frans Mlambo (8-4) au poids plume. Bandejas a eu un certain succès avec les coups de pied dans les jambes, mais pas autant que Frans Mlambo avec sa main droite. À deux reprises, Bandejas a semblé glisser ou se déséquilibrer, mais dans la seconde moitié du tour, un droit a laissé tomber Bandejas sur ses fesses et a fait en sorte que Mlambo prenne son dos à la recherche d’un étranglement arrière nu. Il ne l’a pas sécurisé mais il a clairement dominé le Round 1.

“Le Black Mamba” a peut-être été trop confiant en conséquence parce qu’il s’est avancé avec ses mains et ses pieds, puis a poussé la bouche à Bandejas comme s’il l’osait le frapper de son meilleur coup. Bandejas a fait exactement cela en lançant deux mains droites au menton, et le deuxième Mlambo s’est effondré et l’a écrasé sur la toile. Quelques poings de marteau ont atterri avant que Todd Anderson ne fasse la sauvegarde.

Le temps des huitièmes de finale était 1:25 de la manche 2 et «The Punk» Josh Thomson est intervenu pour parler avec le vainqueur du concours.

«Oui, au début, il m’a attrapé beaucoup de temps, donc je cherchais à le préparer. Toute la semaine mec, la pire perte de poids, j’ai été malade toute la journée mais devine quoi? Je suis venu ici et je l’ai fait. Donnez-moi un autre SBG (combattant), n’importe qui. Peu importe l’homme. “

Le combat d’ouverture sur Paramount Network était Oliver Enkamp (8-2) contre Lewis Long (17-5) à Welterweight.

Enkamp a amené le surnom «The Future» au combat et a fait de son mieux pour que «The Foot» Long ressemble au passé en le précipitant à la cloche d’ouverture. Enkamp attaquait à bout portant avec une variété de frappes et dans des quartiers plus rapprochés avec les genoux et les mains gauches. Sa meilleure frappe a été un coup de poing tournant qui a laissé tomber Long et a entraîné une victoire par élimination directe à 4:10 du premier tour. Une interview d’après-combat avec Josh Thomson a suivi.

«Nous avons donc pratiqué beaucoup de techniques venant de ma gauche, et j’ai essayé d’exploiter cela, et je fais beaucoup de techniques de spinning. J’allais d’abord au corps plusieurs fois mais j’ai vu l’opportunité et je l’ai essayée. Nous venons de quitter l’échange de grappling et ces techniques de rotation sont assez faciles à trouver car vous ne soulevez pas beaucoup vos bras. Mes bras étaient assez fatigués du combat. »

La star montante des poids plumes Leah McCourt (3-1) a affronté la vétérane Judith Ruis (6-4) dans le Main Channel (Royaume-Uni). «Strabanimal» James Gallagher y a réfléchi.

McCourt a utilisé des techniques de kickboxing et de judo pour contrôler le combat, en utilisant sa taille et son avantage pour frapper à distance, puis jeter Ruis au sol lorsqu’elle s’est approchée. McCourt a eu un peu peur lorsque Ruis a atteint le sommet en pleine monture, McCourt a tenté de se libérer en repoussant la clôture avec ses pieds et a failli se faire prendre dans un brassard en réponse. Elle a pu se retourner et se dégager et a terminé le premier tour dans une monture sur le dessus.

Ruis a réussi à filer hors d’un triangle de corps en cherchant un étranglement arrière nu par McCourt et a passé au moins la moitié du tour au sommet, mais elle a très peu fait avec la position offensivement. Un juge pourrait trouver une raison de le marquer de toute façon. McCourt a obtenu un retrait 20 secondes après le troisième tour et a pu se lever et trouver de meilleures positions lorsque l’action a ralenti, puis a marqué un retrait tardif pour terminer le combat et obtenir une décision unanime 29-28 X2, 30-27. Elle a ensuite parlé à Josh «The Punk» Thomson.

«Ouais, elle était dure. Je devais me calmer et ne pas me précipiter. Honnêtement, cela a été intense, chaque émotion, pleurant un instant heureux le lendemain, mais je savais que je ferais le travail. “

“Implacable” Charlie Ward (7-4) espérait faire un court travail de Kyle “The Hurts” Kurtz (10-7) à 185 livres. Ward a ouvert le premier et le deuxième round exactement de la même manière – il s’est tenu au milieu et a invité Kurtz à frapper avec lui. Lorsque Kurtz ne fournissait pas l’échange de frappe qu’il désirait, Ward le jetait au sol et le frappait en pleine garde. Le plus gros changement a été un coude à la fin du deuxième tour juste à la cloche, celui qui a ouvert une belle coupe sur Kurtz. Il aurait besoin d’un énorme retour de troisième ronde pour changer le résultat.

Kurtz a fait plus que sa part de mal pour le reste du concours, ayant plus de coupures ouvertes grâce au pouvoir des mains de Ward, forçant un médecin à intervenir et à nettoyer le sang pour s’assurer qu’il pourrait continuer. Bien que Kurtz ait obtenu l’arbitre très clair, Leon Roberts était préoccupé par le coup de poing qu’il prenait et l’a averti de riposter, intervenant finalement pour mettre fin au combat via TKO à 4:24. Aucune interview post-combat n’a suivi.

Le favori des fans de Geordie Shore, Aaron Chalmers (5-1), a affronté le combattant du Missouri Austin Clem (3-1) lors de son premier combat Bellator MMA à Welterweight. Chalmers a été efficace au début avec un coup de pied et deux genoux, mais Clem a fait ce qu’il avait promis et a obtenu un retrait qui a mis Chalmers sur ses fesses. Chalmers a reculé jusqu’à la clôture pour marcher sur le mur, mais Clem l’a abattu à nouveau et l’a maintenu à la terre pour le reste du premier tour.

Le deuxième tour a été encore pire pour Chalmers alors que Clem est passé rapidement du retrait au montage complet, assis au-dessus de Chalmers pendant plus de quatre minutes. Essayez autant qu’il le pouvait Chalmers ne pouvait pas le secouer et quand il se déplaçait, il se retrouva plus près du centre de la cage dans des eaux encore plus profondes. C’était un 10-9 facile en faveur de Clem. Le troisième tour était presque identique au second, alors voici un aperçu de leur apparence.

Les juges ont marqué le combat 30-27 X2 et 30-26 tous en faveur d’Austin Clem. Aucune interview post-combat n’a suivi, mais la performance de Clem a fait toute la déclaration dont il avait besoin.

Pour les résultats complets et la couverture du Bellator 240 / Dublin, cliquez sur ici.