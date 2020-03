Récapitulez la première soumission de carrière de Keri Melendez

Les débuts professionnels de Keri Melendez en MMA n’ont duré que 47 secondes, alors qu’elle a remporté une victoire par KO accrocheuse à l’intérieur de la cage Bellator. Cela signifiait que tous les yeux étaient rivés sur elle lorsqu’elle est revenue à l’action au Bellator 201 contre le jeune espoir Tiani Valle à Temecula, en Californie.

Les deux combattants étaient désireux d’impressionner et n’ont pas perdu de temps après la cloche d’ouverture alors qu’ils se mettaient au travail pour lancer des grèves. Valle a commencé avec le rendement le plus élevé alors qu’elle entamait le combat avec de l’adrénaline, mais Melendez avait l’air plus composé de la paire car elle a pris un peu de temps pour chronométrer son adversaire avec des contre-coups solides.

Melendez a bien utilisé ses coups de pied et a atterri propre avec des contre-droits et est partie en punissant Valle à la fin de ses combinaisons. Cette puissance de frappe a finalement été révélée alors qu’elle laissait tomber Valle avec une droite droite, mais plutôt que de poursuivre un deuxième KO, Melendez a repéré intelligemment l’ouverture de soumission, a sauté sur le dos de Valle et a verrouillé un étranglement arrière nu.

Cela a donné à Melendez la première victoire de soumission de sa carrière et a montré que, bien que ses mains soient sans aucun doute lourdes, elle a les compétences de soumission pour correspondre.

Depuis cette victoire, Melendez a remporté deux victoires décisives contre Dakota Zimmerman et Mandy Polk pour prolonger son record invaincu. Ensuite, elle affrontera Emilee King au Bellator 242 à San Jose le 9 mai.

Avant ce combat, récapitulez sa superbe finition de Valle via la vidéo ci-dessus.

.