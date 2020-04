Récapitulez les débuts victorieux de l’UFC à Stipe Miocic

Stipe Miocic a dû creuser profondément lors de sa première apparition en octogone. Mais, grâce à sa technique et à son jeu bien équilibré, le pompier et paramédical de l’Ohio a mis à profit ses talents pour remporter ses débuts à l’UFC.

Miocic (19-3 MMA, 13-3 UFC) est apparu comme une perspective invaincue et a tenu sa promesse avec une victoire unanime sur le vétéran aux mains lourdes Joey Beltran à l’UFC 136 à Houston, TX.

Miocic a utilisé des coups de pied lourds tôt avant de plonger sous la jambe unique et de saisir le dos de Beltran tout en pleuvant. Le débutant a continué à atterrir à volonté et a montré aux fans leur premier aperçu de ses compétences de boxe nettes lors d’un premier tour solide en tant que combattant de l’UFC.

Beltran est sorti avec un sentiment d’urgence au Round 2 alors qu’il mettait la pression sur Miocic, mais “The Mexicutioner” est tombé dans un takedown. Après avoir établi le contrôle supérieur, Miocic a tenté une Americana, mais Beltran a pu s’en détourner et revenir sur ses pieds. Beltran a ensuite atterri lui-même, mais Miocic s’est calmement relevé. Les deux ont échangé leurs positions dans le corps à corps alors que Beltran ralentissait le rythme dans un combat acharné, mais Miocic a laissé une impression finale durable sur les juges à la fin du tour avec une rafale de poings accrocheurs avant le cor.

Au tour 3, Miocic a commencé à utiliser son jeu de jambes et a intelligemment tourné loin des coups de poing de Beltran. Il a réussi un atterrissage et a obtenu une monture complète avant de passer dans le dos de Beltran. Mais le vétéran s’est encore énormément battu pour revenir à une base verticale. Les deux combattants étant visiblement fatigués, Miocic a repoussé Beltran vers le tapis et a terminé la manche sur le dos de son adversaire.

Après que la paire ait parcouru la distance, deux juges l’ont marqué 29-28 à Miocic, le troisième lui accordant les trois tours avec un score de 30-27. Cela lui a donné sa première victoire à l’UFC lors de la première demande, et a mis trois tours précieux dans la banque alors qu’il parcourait la distance pour la première fois de sa carrière. Il a également fait preuve de courage et de combativité qui le mèneront finalement au titre des poids lourds de l’UFC en 2016.

Après un record de trois défenses de titre, Miocic a été arrêté par Daniel Cormier à l’UFC 226, mais a regagné son titre dans le match revanche à l’UFC 241 pour mettre en place un combat de trilogie très attendu qui devrait avoir lieu cet été.

En attendant, découvrez la première victoire de Miocic sur Beltran dans la vidéo ci-dessus.

