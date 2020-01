Récapitulez les finales du championnat PFL dans les temps forts du super-ralenti «Fight Flow»

Dans les arts martiaux mixtes, tout peut changer en un clin d’œil, et la véritable compétence et le talent artistique des combattants ne peuvent parfois être véritablement visibles que lorsque vous ralentissez l’action et la regardez à nouveau.

Et, alors que la Professional Fighters League trace une ligne dans le cadre de sa saison 2019, l’organisation a publié une dernière vidéo des faits saillants montrant leurs grands gagnants sous le meilleur jour possible lors de leur finale de fin de saison au Hulu Theatre de New York.

Six combattants ont été couronnés champions de la saison PFL 2019 comme Emiliano Sordi, Ali Isaev, Natan Schulte, Ray Cooper III, Lance Palmer et Kayla Harrison ont remporté leurs finales de tournoi respectives et chacun a remporté une ceinture de championnat et a vérifié 1 million de dollars pour leurs efforts.

Découvrez les meilleurs moments de la carte de combat via la vidéo ci-dessus alors que les vainqueurs du championnat PFL, ainsi que le vainqueur de la vitrine poids plume Brendan Loughnane, ont remporté de grandes victoires lors d’une grande soirée dans la Big Apple.

