Recommencer! Joanna Jedrzejczyk n'était pas prête pour Valentina Shevchenko, a besoin de plus de temps pour le retour de la mouche

En juillet 2017, la championne des poids lourds de l'époque, Joanna Jedrzejczyk, a "supplié" la présidente de l'UFC, Dana White, de la laisser lutter contre la concurrente des poids coq Valentina Shevchenko avec un préavis de quelques heures, après que "Bullet" ait été abandonné par la malade Amanda Nunes avant l'UFC. 213.

C'est pourquoi je suis confus quant à la raison pour laquelle Jedrzejczyk affirme qu'un camp de six semaines n'était pas suffisant pour combattre Shevchenko quand ils sont allés à la guerre pour la sangle de poids mouche à l'UFC 231 il y a environ un an, un combat qui s'est terminé par une décision décisive en cinq tours. .

"C'est le plan pour l'avenir", a déclaré Jedrzejczyk à propos du retour au poids mouche (via MMA News). «Avant mon combat contre Valentina Shevchenko, je n’avais pas assez de temps pour me préparer à ce combat pour une division différente, tu sais? Je n'avais que six semaines pour me préparer et affronter l'un des plus grands. »

Après avoir vaincu Jedrzejczyk, la "Bullet" (18-3), âgée de 31 ans, a brutalisé Jessica Eye avant de défendre sa sangle contre Liz Carmouche en août. Sa prochaine mission se présente sous la forme de Kaitlyn Chookagian à l'UFC 247 en février.

Quant à Jedrzejczyk (16-3), elle a rebondi après sa défaite à Shevchenko en dominant Michelle Waterson lors de l'UFC Fight Night 161 en octobre dernier. La prochaine étape est son combat pour le titre de poids paille contre la championne actuelle Weili Zhang à l'UFC 248 en mars prochain.