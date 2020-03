Rediffusion complète de l’événement Bellator 225: 14 combats, 14 arrivées, y compris Sergei Kharitonov contre Matt Mitrione, plus une soumission de 11 secondes

Samedi, Bellator a diffusé en direct gratuitement l’intégralité de son émission Bellator 225, qui a eu lieu à la Webster Bank Arena de Bridgeport, au Connecticut, le 24 août 2019, et vous pouvez regarder la rediffusion complète ci-dessus.

L’événement a été l’un des plus mémorables de l’histoire de Bellator car il a vu les 14 combats se terminer par KO ou par soumission. Dans l’événement principal des poids lourds, Sergei Kharitonov a réglé le score avec Matt Mitrione, tandis que les prétendants Vitaly Minakov et Alejandra Lara ont obtenu des arrivées rapides sur la carte principale.

Sur la partie préliminaire de l’émission, Nick Newell et Ricky Bandejas ont remporté des victoires au premier tour, plus Sabah Homasi a enregistré un KO de 17 secondes et Aviv Gozali a rédigé l’une des meilleures soumissions de 2019 avec son crochet de talon de 11 secondes d’Eduard Muravitsky.