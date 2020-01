Reebok annonce une nouvelle chaussure Zig Kinetica avec Conor McGregor avant l’UFC 246 (vidéo)

Conor McGregor devrait faire son retour très attendu ce samedi soir (18 janvier 2020) pour faire face à Donald Cerrone dans une confrontation pivot des poids mi-moyens à l’UFC 246 à l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Cela signifie que de nouveaux produits et équipements sont disponibles pour célébrer le retour à l’action de Conor. Avant l’événement de la télévision à la carte (PPV) – disponible exclusivement via ESPN + – Reebok a lancé un nouveau design de chaussures ne présentant aucune autre que «Notorious» lui-même.

Extrait du communiqué de presse.

Reebok a annoncé Zig Kinetica, une nouvelle silhouette révolutionnaire qui canalise l’énergie à chaque foulée. Reebok dévoile sa plus grosse baisse de chaussures de 2020 en tant que partenaire et plus grande star du MMA, Conor McGregor retourne dans l’Octogone pour la première fois depuis octobre 2018. Conor servira de visage à la campagne Zig alors qu’il se lance dans son voyage pour retrouver la titre léger. Zig Kinetica fera ses débuts avec une publicité inattendue mettant en vedette le combattant légendaire alors qu’il se transforme en figurine grâce au pouvoir de Zig.

Et ce n’est pas un secret, Conor aime son Reebok.

«J’adore ces derniers, l’adhérence, la stabilité. Je ressens le lien entre la semelle et le matériau », a-t-il déclaré. “Je suis avec Reebok depuis longtemps et à chaque lancement, le niveau d’énergie augmente. Maintenant, nous explosons. »

En outre, le lancement mettra également en vedette une figurine d’action «Zigurine» en édition limitée de Conor, qui a été conçue à la main par le légendaire marionnettiste en stop motion, Andy Gent.

Zig Kinetica sera disponible à l’achat sur Reebok.com pour 120 $ le 21 février 2020, bien que nous pourrions voir Conor secouer les nouveaux coups de pied pendant ses séances d’entraînement ouvertes et descendre l’Octogone pour faire face à “Cowboy” plus tard dans la semaine.

Pour consulter les dernières et meilleures nouvelles et notes «McGregor vs. Cerrone», assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes ici. Pour l’intégralité de la carte de combat UFC 246 et de la gamme PPV, cliquez ici.