Réflexions sur les mauvais traitements infligés par l’UFC à Tony Ferguson, «Fight Island», plus

Que pensons-nous que l’UFC n’informe pas Tony Ferguson que l’UFC 249 est éteint avant de devenir public?

Comment se fait-il qu’un plus grand nombre de combattants de renom n’ait pas l’intention de se battre trois fois par an?

Comment les journalistes du MMA resteront-ils occupés pendant cette période sans MMA?

Quels sont les trois combats que vous souhaitez voir le plus lorsque les événements UFC reprendront?

Le numéro un évident est Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson. Je me fiche que ce combat ne se soit pas matérialisé cinq fois – avec une fichue pandémie mondiale de toutes choses menant à la cinquième égratignure. Le monde a besoin de le voir, et cela vaut la peine de réserver à nouveau. Malheureusement, cela ne se produira à aucun moment dans un proche avenir. Nurmagomedov commencera à observer le Ramadan plus tard ce mois-ci, et cela l’empêche essentiellement de se battre jusqu’à la mi-août au plus tôt. Il aura fallu 14 mois entre les combats pour Ferguson à ce stade, mais encore une fois, cela vaut la peine d’attendre, car nous devons le voir.

Mon choix n ° 2 irait à Tyron Woodley contre Colby Covington, bien que les allers-retours entre les rivaux amers soient devenus quelque peu épuisants ces dernières semaines alors qu’ils jouaient à un jeu de «He Said, She Said» sur un court- remarquez le combat à l’UFC 249. Cela s’est finalement avéré être une pratique inutile. Pourtant, je veux voir ce combat. Le mépris entre les deux parties s’est accru, et même s’il aurait été préférable de choisir le moment où Woodley était champion, c’est toujours l’un des meilleurs combats que l’on puisse faire au poids welter.

Enfin et surtout, mon choix n ° 3 va à Alistair Overeem contre Walt Harris. L’UFC a réservé cette tête d’affiche des poids lourds à trois reprises depuis décembre, mais à chaque fois elle s’est effondrée. Ce n’est pas pour une ceinture, ni même un éliminateur de titre, mais plus que tout, je veux juste voir Harris revenir là-bas après les difficultés personnelles qu’il a endurées à cause du meurtre choquant de sa belle-fille. Il semblait être en bonne position lorsque je lui ai parlé le mois dernier à Las Vegas, mais a dit qu’il était utile d’avoir cet objectif de combat alors qu’il continuait à pleurer la perte tragique. J’espère qu’il pourra bientôt retrouver cette opportunité.

Seriez-vous intéressé à voler vers «Fight Island» pour couvrir certains événements?

Je pense qu’il est trop tôt pour y répondre, honnêtement. Principalement parce que nous n’avons aucune idée de l’endroit où se trouve l’île privée de Dana White. Est-ce en Amérique du Nord, en Europe, en Asie ou ailleurs? Même si c’était à une distance gérable de moi ici à Toronto, je ne suis pas trop enthousiaste à l’idée de voyager par un aéroport en ce moment, et qui sait où les choses vont se passer dans un mois, quand White espère avoir son île et en cours d’exécution pour les événements.

Si toute cette situation de coronavirus s’aggrave, il est difficile de prédire à quoi ressemblera le monde dans quatre ou cinq semaines. Si la situation s’améliore, une discussion réaliste peut alors avoir lieu. Mais, en supposant que tout est sûr, serais-je intéressé à voyager sur une île pour couvrir les combats MMA? Bien sûr. Cela semble stupide.

GSP quittera-t-il jamais sa retraite et se battra-t-il à nouveau?

Je penche assez fortement vers non. Je ne pensais pas que Georges St-Pierre reviendrait la première fois après s’être éloigné en novembre 2013, alors il m’a prouvé une fois auparavant. Mais nous approchons de trois ans depuis son retour d’une nuit contre Michael Bisping pour remporter le titre des poids moyens de l’UFC, et St-Pierre devrait avoir 39 ans le mois prochain.

Quiconque s’associe à St-Pierre dira qu’il est toujours aussi vif que jamais au gymnase et qu’il maintient un style de vie discipliné. Il reste définitivement capable de compétitionner et pourrait probablement battre la majorité des meilleurs combattants au poids welter – et même au poids moyen – en ce moment. Mais à quoi ça sert? L’héritage de St-Pierre est vierge et ne vaut pas la peine d’être contaminé. L’UFC n’a pas non plus été disposé à lui offrir les matchs qu’il souhaite le plus (ce qui a contribué à sa retraite), et cela n’a probablement pas changé.

