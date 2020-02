Regarder cette vidéo hype de l’UFC 248 rend le matchmaking dopey (quelque peu) pardonnable

Regarder cette vidéo de battage publicitaire de l’UFC 248 a aidé à adoucir ma position sur l’événement principal Israël Adesanya contre Yoel Romero (PPV), dans ce qui pourrait être le match le plus dopé depuis Chael Sonnen – après une perte de TKO contre Anderson Silva – a combattu Jon Jones pour le titre des poids lourds légers.

Mais je suppose que je dois quitter mon cheval de bataille de matchmaking et admettre que même lorsqu’un combat n’a pas de sens ou peut-être compromettre l’intégrité de la division, cela peut toujours valoir la peine d’être payé, comme c’est le cas pour l’UFC 248.

Et merci au président de l’UFC, Dana White, pour l’avoir admis.

«Israël Adesanya veut combattre Yoel Romero. Comment cela peut-il avoir un sens? Cela n’a aucun sens », a déclaré White aux médias MMA. «Vous savez ce qui a du sens? Israël Adesanya est un tel dur à cuire qu’il veut combattre le gars que personne ne veut combattre. Est-ce que cela a du sens d’une manière ou d’une autre pour mon entreprise? Non. Yoel Romero est-il le gars le plus facile à gérer au monde? Non. La liste s’allonge encore et encore, mais qui s’en fout? C’est incroyable. J’en suis.”

Après avoir regardé cette vidéo hype UFC 248, j’y suis aussi.