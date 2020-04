Regarder Joe Rogan perdre la raison des éliminatoires de l’UFC ne vieillit jamais

Réactions à couper le souffle: elles ne manqueront pas de se produire lorsque vous assisterez à certains des moments les plus fous du MMA.

Les équipes de commentateurs de l’UFC ne sont pas exemptes de ces sentiments et de ces réactions. De la mise en échec du genou volant de Ben Askren par Jorge Masvidal au coup de pied tonitruant de Kevin Lee aplatissant Gregor Gillespie, la caméra de la table des commentaires de la cage nous a donné de nombreux clips divertissants au fil des ans.

Un montage vidéo publié par la promotion montre une poignée de ces moments électriques. La vidéo présente les réactions les meilleures et les plus drôles de Joe Rogan, Jon Anik, Daniel Cormier, Dominick Cruz, Dan Hardy, Paul Felder et John Gooden. Il y a même un caméo de la journaliste secondaire de l’UFC, Megan Olivi.

Les réactions au combat proviennent de Masvidal contre Askren, Josh Emmett contre Michael Johnson, Ronaldo Souza contre Chris Weidman, Masvidal contre Darren Till, Cormier contre Stipe Miocic 1, Amanda Nunes contre Cris Cyborg et Lee contre Gilespie.

Découvrez ces incroyables réactions dans la vidéo ci-dessous:

Le Blue Corner est l’espace blog de MMA Junkie. Nous ne prenons pas cela trop au sérieux, et vous non plus. Si vous venez vous plaindre que quelque chose que vous lisez ici n’est pas une nouvelle percutante, attendez-vous à ce que la phrase précédente soit répétée dans TOUS LES MAJUSCULES.

.