Regarder la diffusion en direct de l’UFC 246 avec MMA Junkie

L’UFC 246 a lieu samedi soir avec le retour très attendu de Conor McGregor en tête de liste, et MMA Junkie Radio héberge “Gorgeous” George et “Goze” auront des commentaires en direct via SportsCastr qui coup d’envoi juste avant la carte principale à 21h30 ET.

McGregor, un ancien champion de l’UFC en deux divisions, entrera dans l’octogone pour la première fois en 15 mois lorsqu’il affrontera Donald Cerrone dans l’événement principal des poids mi-moyens.

L’UFC 246 se déroule à la T-Mobile Arena de Las Vegas et propose une gamme solide de haut en bas. Voici la carte principale des cinq combats:

Conor McGregor contre Donald Cerrone

Holly Holm contre Raquel Pennington

Maurice Greene contre Aleksei Oleinik

Brian Kelleher contre Ode Osborne

Diego Ferreira contre Anthony Pettis

