Regarder la diffusion en direct de l’UFC 247 avec MMA Junkie

L’UFC 247 a lieu samedi soir avec deux combats de titre au sommet de la facture, et MMA Junkie Radio héberge “Gorgeous” George et “Goze” auront des commentaires en direct via SportsCastr qui coup d’envoi juste avant la carte principale à 21h30 ET.

Dans l’événement principal, Jon Jones défendra son titre des poids lourds légers contre Dominick Reyes, invaincu. Et dans le co-tête d’affiche, la championne Valentina Shevchenko cherchera à poursuivre sa domination des poids mouches contre Katlyn Chookagian.

L’UFC 247 se déroule au Toyota Center de Houston. Voici la carte principale des cinq combats:

Le champion Jon Jones contre Dominick Reyes – pour le titre des poids lourds légers

La championne Valentina Shevchenko contre Katlyn Chookagian – pour le titre féminin poids plume

Juan Adams contre Justin Tafa

Mirsad Bektic contre Dan Ige

Ilir Latifi contre Derrick Lewis

N’oubliez pas de vérifier et de suivre @MMAjunkie, @MMAjunkieRadio et @SportsCastrLive sur Twitter pour être averti lorsque les gars seront en ligne.

