Regarder les faits saillants de la vidéo de combat complet de Weili Zhang contre Joanna Jedrzejczyk – UFC 248

Weili Zhang et Joanna Jedrzejczyk ont ​​participé à l’un des meilleurs combats que vous aurez jamais vu la nuit dernière (samedi 7 mars 2020) à l’UFC 248 en direct sur ESPN + PPV depuis l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, alors qu’ils se battaient dans une guerre de cinq rounds pour le titre incontesté de l’UFC en poids paille féminin. Au final, c’est Zhang qui en a fait assez dans une décision partagée pour conserver son titre.

Zhang a atterri la main droite tôt avant que Joanna ne revienne avec des combinaisons à la tête, au corps et aux jambes. Zhang l’a secoué et s’est avancé avec les mains lourdes. Coups de pied pour Joanna a fait sauter la jambe du champion. Zhang a finalement échoué lors de la première tentative de retrait du combat avant d’atterrir un énorme coude dans le corps à corps. Jedrzejczyk s’est accroché là-bas pour décrocher quelques gros coups de pied avant au milieu.

Zhang est sorti en jetant tôt dans le troisième. Joanna est revenue avec de longs coups de poing à bout portant et a fini par étourdir Weili avec une gauche. Jedrzejczyk a commencé à prendre le contrôle des pieds, alors Zhang a décidé de se déplacer à l’intérieur le long de la cage et de décrocher. Joanna s’est libérée et Weili a marqué quelques coups et a laissé l’ancien champion avec un énorme hématome sur le front.

Un échange sauvage a commencé le quatrième avant que Joanna ne décroche une énorme main gauche. Jedrzejczyk est restée occupée et a commencé à marquer en grappes avant que Zhang la coupe à l’intérieur. Le cinquième tour a vu un crochet gauche Zhang Jedrzejczyk et a laissé son nez tordu. Joanna avait l’air de s’estomper mais elle est revenue avec d’énormes mains gauches alors que le Vegas chantait. Les deux femmes ont vidé le réservoir dans le tronçon et ont frappé jusqu’à la cloche finale.

