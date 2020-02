Regardez ce combattant du CFFC casser le bras de son adversaire en arrière pour gagner la ceinture

Les championnats de combat Cage Fury se sont déroulés samedi soir dans le New Jersey, diffusés dans le monde entier sur UFC Fight Pass. Ceux qui étaient à l’écoute ont eu droit à une bagarre sauvage entre le champion poids plume de la promotion, Pat Sabatini, et le challenger James Gonzalez, qui a fini par prendre la ceinture de façon assez méchante en cassant le bras de son adversaire en arrière.

L’incident s’est produit au milieu du premier tour lorsque Sabatini s’est fait prendre dans un brassard et a tenté de se frayer un chemin hors des ennuis. Malheureusement pour lui, le fait de soulever Gonzalez du sol a juste donné à son adversaire le poids et l’effet de levier pour faire tourner le brassard à son maximum, faisant sauter le bras de Sabatini en arrière.

D’une manière ou d’une autre, le sauvage n’a même pas tapé et a continué à essayer de secouer Gonzalez de son bras. Ce n’est que lorsque Gonzalez a déclaré que le bras était cassé et a relâché la prise que l’arbitre a vu à quel point le bras de Sabatini avait été mutilé et a écarté le combat. Le diagnostic préliminaire du personnel médical présent avait la blessure liée à une luxation de l’épaule et du coude.

Gonzalez était tout classe après la victoire, déclarant au commentateur du CFFC CM Punk: «Tout d’abord, je voudrais dire que je souhaite que cela ne se produise pas. Je souhaite qu’il aurait pu taper et sauver son bras de se casser comme ça. “

Il a également tiré son coup à un saut dans les grandes ligues.

“Si je ne comprends pas [CFFC] Tir de 135 livres, cela ne me dérangerait pas de monter sur cette série Contender en été », a-t-il déclaré (via MMA Junkie). «Donnez-moi de bons combats. Je suis ici pour présenter un spectacle. “

Avec un point culminant comme celui-ci sur son dossier, James Gonzalez est définitivement en train de construire un cas pour être un Contender.