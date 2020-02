Regardez cette effrayante UFC 247: la vidéo promotionnelle ‘Jones vs Reyes’ racontée par l’acteur Ron Perlman

L’un des plus grands événements MMA de l’année se déroulera plus tard dans la soirée (samedi 8 février 2020) à l’UFC 247 en direct sur ESPN + PPV depuis le Toyota Center de Houston, au Texas, alors que deux combats pour le titre mènent une carte riche en talents destiné à divertir les combats de combat à travers le monde.

Dans l’acte en tête d’affiche, le légendaire champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, affronte le concurrent invaincu Dominick Reyes dans un affrontement alléchant de 205 livres. Ce ne sera pas seulement le combat pour le 15e titre de Jones à l’intérieur de l’Octogone – qui se trouve être un record de l’UFC – mais cela pourrait très bien être le dernier combat de “Bones” dans la division alors qu’il vise la récolte des poids lourds. Ce sera à Reyes de choquer le monde du MMA, d’utiliser sa taille et son pouvoir pour perturber le plan de jeu de Jones, capturer l’illustre couronne de 205 livres et forcer Jones à rester un peu plus longtemps.

Le co-événement principal de la soirée mettra en vedette un affrontement féminin de poids mouche entre la championne en plein essor Valentina Shevchenko et la candidate prometteuse Katlyn Chookagian. En tant que grande favorite de -1000 (selon Bet Online), Shevchenko doit se montrer prête à dominer pour profiter de cette opportunité et rappeler aux fans de combat qu’elle est l’une des championnes les plus meurtrières du sport aujourd’hui. Pour Chookagian, ce sera sa chance de briller devant toute la communauté de combat et de montrer ses compétences aux fans qui ne savent peut-être pas qui elle est. Le compétiteur talentueux est peut-être juste assez grand et assez habile sur les pieds et au sol pour tirer la surprise, mais les choses devront aller parfaitement pour que «Blonde Fighter» réussisse.

Avant l’action PPV de l’UFC 247, la promotion a publié un aperçu vidéo plutôt effrayant raconté par l’acteur Ron Perlman, qui peut être vu dans le lecteur ci-dessus. Perlman a fait un travail incroyable avec ces promos de combat récentes et livre à nouveau pour les festivités de ce week-end. Si vous n’êtes pas pris pour le jet de ce soir dans “H-Town”, alors vous devez le regarder maintenant.

MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de l’intégralité de la carte de combat UFC 247 ci-dessous, en commençant par les matchs en ligne ESPN + / Fight Pass «Prelims», qui doivent commencer à 18h30. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.