Regardez Curtis Blaydes battre «Rumble» Johnson dans un match de lutte de sumo

En l’absence de combats MMA actuellement alignés, Curtis Blaydes et Anthony Johnson ont décidé de plonger leurs orteils dans le monde de la lutte de sumo, et les résultats ont été très divertissants.

Oui, ils ont concouru au sumo. Équipement, dos nus, ceintures mawashi et tout.

L’événement de grappling SubStars a eu lieu vendredi soir à Miami, où Blaydes et Johnson ont affronté les lutteurs de sumo Ryuichi Yamamoto et Takeshi Amitani, respectivement, dans un “Celebrity Sumo Round Robin” avant de s’affronter dans une confrontation de sumo entièrement MMA.

Blaydes était le premier, car il a affronté un adversaire plus léger sous la forme du champion de sumo de 210 livres, Amitani, mais l’opérateur chevronné de sumo a pu rapidement faire glisser Blaydes au sol et a finalement mis fin aux choses avec un gros coup de hanche.

Pendant ce temps, Johnson a affronté Yamamoto, qui est censé être le lutteur de sumo d’origine japonaise le plus lourd du monde (et, qui sait, peut-être le japonais le plus lourd de tous les temps), à un énorme 600 livres.

Le «Rumble» habituellement intimidant a été ramassé comme un petit enfant par Yamamoto avant d’être finalement jeté hors du cercle.

Enfin, Blaydes et Johnson se sont affrontés pour se vanter d’avoir été le premier lutteur de sumo du MMA.

Au tour 1, Johnson a pu rapidement tirer Blaydes vers le bas, où Blaydes a réussi à rester sur ses pieds en plaçant sa main sur le tapis. Mais au tour 2, Blaydes a utilisé l’élan vers l’avant de Johnson pour le tirer hors du ring et attacher les choses à un tour chacun.

Puis, au troisième tour décisif, Blaydes a utilisé un voyage intérieur pour abattre Johnson et gagner le match.

Cela a permis à Blaydes, qui attend patiemment un tir au titre des poids lourds de l’UFC, de garder le jus compétitif, tandis que pour Johnson, c’était une nouvelle façon de se remettre en compétition après son apparition estivale au Quintet Ultra.

Il a également provoqué un affrontement qui pourrait éventuellement se faire un peu plus loin, avec “Rumble” envisageant un retour dans l’octogone en tant que poids lourd. Maintenant, il a un petit avant-goût de ce que c’est que de se débattre avec l’un des meilleurs de la division des poids lourds.

Le Blue Corner est l’espace blog de MMA Junkie. Nous ne prenons pas cela trop au sérieux, et vous non plus. Si vous venez vous plaindre que quelque chose que vous lisez ici n’est pas une nouvelle percutante, attendez-vous à ce que la phrase précédente soit répétée dans TOUS LES MAJUSCULES.

.