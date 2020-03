Regardez Israël Adesanya contre Yoel Romero en vidéo de combat complet – UFC 248

Israël Adesanya n’a peut-être pas livré de feux d’artifice la nuit dernière (samedi 7 mars 2020) à l’UFC 248 en direct sur ESPN + PPV depuis l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, mais il a quand même réussi à devancer Yoel Romero par décision unanime de encaisser sa première défense du titre des poids moyens UFC.

Romero a couvert son visage avec ses mains et n’a pas bougé pendant les 45 premières secondes d’action. Les deux hommes ont eu du mal à lancer beaucoup de choses alors que la foule commençait à devenir agitée. Romero a réussi un bon coup de pied au corps. Dans la seconde, Romero a décroché un énorme compteur à gauche qui a secoué le champion. Adesanya s’est repris et a commencé à se connecter avec des coups de pied en grappes de l’extérieur. “Last Stylebender” a ajouté un jab rigide pour terminer le tour.

Le troisième round a vu Adesanya continuer d’attaquer avec ses jambes, se connectant presque sur un puissant coup de pied haut. Romero a continué d’essayer de chronométrer ses coups de poing mais s’est laissé ouvert pour être touché et Adesanya en a certainement profité. Dans le quatrième cadre, Adesanya a cédé dans la jambe de Romero avec un coup de fouet. Le champion a même commencé à trouver un foyer pour son jab tout en continuant à mélanger davantage de frappes aux jambes. Après une pause à la suite d’un coup d’œil à Romero, “Solider of God” s’est précipité et a tenté de décoller la tête d’Adesanya. Adesanya a évité tout dommage réel et est finalement retourné à ses coups de pied.

Le cinquième tour a vu Romero couper étroitement Adesanya avec une grosse main droite. Adesanya est resté calme et s’est occupé de la jambe de tête du challenger. Romero a tenté un démontage désespéré, mais «Last Stylebender» a fait son chemin. Adesanya avait besoin de plus de défense une fois Romero pressé pour un tir de fin de combat. Cela n’est pas venu, alors qu’Adesanya a glissé hors du danger pour toucher plus de corps et de jambes.

Découvrez les extraits vidéo ci-dessous avec l’aimable autorisation de l’UFC / ESPN.

“Tu dois donner aux juges quelque chose à marquer.”

L’arbitre Dan Miragliotta s’est entretenu avec Israël Adesanya et Yoel Romero avant le début du quatrième tour. # UFC248 pic.twitter.com/GO2hVo5NJG

