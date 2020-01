Regardez Israël Adesanya réagir à l’arrivée de Conor McGregor à l’UFC 246

Israël Adesanya a eu une réaction similaire à nous tous lorsque Conor McGregor a fait son retour catégorique.

Le champion des poids moyens de l’UFC, Adesanya, s’est réuni avec ses amis tôt dimanche après-midi en Nouvelle-Zélande pour regarder McGregor affronter Donald Cerrone dans l’événement principal de l’UFC 246, avec le Kiwi, qui est géré par la même société Paradigm Sport Management qui représente McGregor, enracinant pour « The Notorious »dans la nuit.

Initialement détendu et allongé au début du combat, il n’a fallu que 30 secondes pour que Adesanya soit obligé de s’asseoir tandis que McGregor commençait à livrer ses tirs à l’épaule en route pour terminer le combat. Un coup de tête et quelques frappes plus tard, et McGregor avait terminé le travail en seulement 40 secondes.

“Allons-y, mon G”, a déclaré Adesanya lorsque le nom de McGregor a été annoncé vainqueur. Le reste de ses amis, dont son coéquipier et le poids léger de l’UFC Brad Riddell, ont été laissés en silence.

Il semble qu’ils auraient pu faire partie de l’équipe Cerrone, ou simplement sous le choc de l’arrivée rapide alors que McGregor a fait un retour spectaculaire après plus d’un an hors de la cage. Mais là encore, McGregor a réussi un KO de 13 secondes sur Jose Aldo pour réclamer la couronne des poids plumes de l’UFC à l’UFC 194.

Mais, reconnaissons-le vraiment, car Adesanya, invaincue, pourrait très bien devenir la prochaine superstar de la promotion. En fait, il mise dessus.

“(Il) a attiré beaucoup d’attention sur notre jeu, à un moment où il en avait besoin, et maintenant je suis sur le point de faire de même.”, A déclaré Adesanya après le combat.

Découvrez la réaction d’Adesanya dans le dernier épisode de “EMG Access”, qui présente également la préparation d’Adesanya pour sa prochaine défense de titre contre Yoel Romero à l’UFC 248.

Le Blue Corner est l’espace blog de MMA Junkie. Nous ne prenons pas cela trop au sérieux, et vous non plus. Si vous venez vous plaindre que quelque chose que vous lisez ici n’est pas une nouvelle percutante, attendez-vous à ce que la phrase précédente soit répétée dans TOUS LES MAJUSCULES.

.