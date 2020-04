Regardez Javy Ayala exploiter «The Silencer» Raphael Butler en seulement 63 secondes

Les combats lourds sont tristement célèbres dans les arts martiaux mixtes (MMA) pour se terminer rapidement grâce à la plus grande taille des concurrents et à la musculature massive qu’ils peuvent mettre dans un coup de poing. Parfois, même si vous pouvez obtenir une fin rapide d’un différent la nature lorsque l’habileté du jiu-jitsu rencontre la force de la volonté et que les deux se heurtent à l’intérieur d’une cage.

Le Bellator 125 a eu lieu le 19 septembre 2014 au Save Mart Center de Fresno, en Californie. Il est préférable de s’en souvenir pour le knock-out dévastateur «No Mercy» que Melvin Manhoef a livré à Doug Marshall dans le tournoi principal, mais ce n’est même pas la performance la plus impressionnante de cette nuit.

Raphael Butler était l’homme avec tout le battage médiatique entrant dans Bellator MMA. Il a été le champion national des Super Heavyweight 2004 des Golden Gloves. Avant sa transition vers le MMA, il avait amassé 49 combats de boxe avec un record de 35-12 (2 NC). Butler a remporté un match du titre des poids lourds USBA avant d’être terminé par Eddie Chambers au sixième tour en juin 2008.

Debout à 6’3 “et arborant une portée de 77”, le pugilisme scientifique de Butler semblait prêt et disposé à percer le compagnon Javy Ayala. Son premier combat contre Bellator avait été un match nul décevant, mais cela le laissait toujours invaincu dans les arts martiaux mixtes à 8-0-1. Son adversaire Ayala était 7-3 en comparaison, légèrement plus expérimenté en MMA mais facilement surpassé en expérience de frappe par rapport à un boxeur professionnel.

“Eye Candy” Javy Ayala est devenu connu pour ses victoires bouleversées sur des adversaires plus vantés, et l’homme de 6’1 “avec la portée de 76” a trouvé un moyen de faire le travail. Il a étiqueté Butler avec un combo un-deux à la cloche d’ouverture et l’a pressé dans la cage. Ayala a obtenu le retrait à 55 secondes, a sauté à l’arrière immédiatement et huit secondes plus tard, Butler a tapé sur un étranglement nu à l’arrière pour sa première perte de MMA. Plus ils sont gros, plus ils tombent fort.

