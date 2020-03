Regardez Joe Rogan réagir à l’arrivée “folle” de Charles Oliveira sur Kevin Lee à l’UFC Brasilia

Le calendrier de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) étant actuellement gelé à la suite de l’épidémie de COVID-19, les plus récents fans de combat d’action de l’Octogone se souviennent avoir vu Charles Oliveira étouffer Kevin Lee à l’UFC Brasilia il y a une semaine.

C’était le dernier événement de l’UFC à se tenir – quoique à huis clos – et celui qui a produit une finition mémorable de l’événement principal. Le concours a eu lieu à 155 livres alors qu’Oliveira a mis sa séquence de victoires de six combats en jeu contre un «Motown Phenom» résurgent. Après deux allers-retours, c’est Oliveira qui a frappé le dernier et coulé dans un étranglement serré à guillotine. Lee a finalement tapé seulement pour reprendre conscience et essayer de lutter “do Bronx” par derrière après la fin du combat.

Le commentateur des couleurs de l’UFC, Joe Rogan, n’était pas présent pour appeler l’action mais a eu une réaction hilarante à l’événement principal en le regardant lors de son podcast “Fight Companion”. La réaction de Rogan à la tête d’affiche de l’UFC Brasilia peut être vue ci-dessus.

“Il a tapoté et il a essayé de reprendre les combats”, a expliqué Rogan (transcription via BJPenn.com). «Mec, il a tapoté et il est retourné. Oh mon Dieu. Pensez-vous qu’il s’est endormi puis qu’il est revenu? Pensez-vous qu’il l’a endormi? Il a tapoté puis il est retourné immédiatement à la lutte. »

“C’est comme s’il s’était réveillé et avait sauté sur le dos”, a poursuivi Rogan. “Oh mon Dieu. Wow, c’est fou. Il a dû se réveiller. [Oliveira] doit l’avoir étouffé, il a dû l’étouffer inconscient et [Lee] se réveilla en pensant que le combat était toujours en cours. C’est fou.”

Oliveira, 30 ans, a maintenant remporté sept combats consécutifs, tous par soumission ou par élimination directe. Le vétéran brésilien a continué de prouver sa valeur à 155 livres et se situe maintenant au n ° 8 de la division. Cela peut être suffisant pour décrocher un futur affrontement avec Justin Gaethje, Dustin Poirier ou Dan Hooker.

