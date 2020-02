Par: MMA Junkie Staff |

8 février 2020 6 h 43

L’UFC 247 a lieu samedi au Toyota Center de Houston, et comme d’habitude, vous pouvez regarder un flux vidéo en direct de la conférence de presse post-événement ici sur MMA Junkie à environ 1 h 30 HE (22 h 30 HP).

Le président de l’UFC, Dana White, les têtes d’affiche Jon Jones et Dominick Reyes et les co-têtes d’affiche Valentina Shevchenko et Katlyn Chookagian devraient prendre part à la conférence de presse.

.