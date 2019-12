Regardez la vidéo de la conférence de presse de l'après-combat de l'UFC Busan

Dès la fin de l'UFC Fight Night 165 ce matin (samedi 21 décembre 2019) en direct ESPN + de l'intérieur de la Sajik Arena de Busan, en Corée du Sud, la vidéo de la conférence de presse d'après-combat ci-dessus a été mise en ligne avec tous les meilleurs gagnants de la réaction et des bonus officiels.

Lors d'une journée avec "Zombie coréen" Chan Sung Jung démantelant l'ancien champion des poids légers de l'UFC Frankie Edgar dans l'événement principal, l'ancien challenger du titre des poids lourds légers de l'UFC Volkan Oezdemir devançant le concurrent ascendant Aleksandar Rakic ​​dans la tête d'affiche, le prospect canadien Charles Jourdain choquant Doo Ho Choi via TKO au deuxième tour, le finisseur léger et puissant Da Un Jung écrasant Mike Rodriguez avec un KO de 64 secondes, et Alexandre Pantoja sortant son compatriote Matt Schnell avec des coups de poing, il y avait beaucoup de choses à dire une fois les micros tournés sur.

Le presseur d'après-combat a été mis en ligne à 9 h 30 HE et a présenté les plus grands gagnants et perdants de la carte. Découvrez la rediffusion complète ci-dessus.

