Regardez le marathon Brock Lesnar sur ESPN avec Alistair Overeem, Cain Velasquez et plus encore!

WrestleMania 36 a lieu ce week-end et pour aider les fans à se mettre en colère pour l’événement, ESPN2 diffuse un marathon spécial Brock Lesnar sur Sun. (5 avril) de 6 h HE à 11 h HE. Il présentera quatre de ses combats à l’UFC et un tournoi de lutte universitaire.

Lesnar (5-3), qui détenait une fois le titre des poids lourds de l’UFC lors d’un congé sabbatique de lutte professionnelle, se bat contre Drew McIntyre dans la moitié supérieure de la ligne de WrestleMania 36.

6 h – Brock Lesnar contre Alistair Overeem (L)

7 h – Brock Lesnar contre Shane Carwin (W)

7 h 30 – Brock Lesnar contre Cain Velasquez (L)

8 h – Brock Lesnar contre Randy Couture (F)

9 h – Championnat de lutte NCAA 2000 (F)

La fonctionnalité ESPN «E: 60» sur Lesnar (à partir de 2009) sera également réémise dans le cadre du «SportsCenter» de dimanche matin. Les fans intéressés à regarder l’événement de deux jours WrestleMania 36 peuvent le faire via l’application FITE en cliquant ici.