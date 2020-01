Regardez les pesées de cérémonie UFC 246 en direct

Par: MMA Junkie Staff |

17 janvier 2020 06:44

LAS VEGAS – Les pesées de combat de combat de l’UFC 246 ont lieu vendredi, et vous pouvez visionner un flux vidéo en direct des débats ici sur MMA Junkie à 18 h. ET (15 h, heure du Pacifique).

Les pesées ont lieu au Park Theatre de Las Vegas. La T-Mobile Arena voisine accueille l’événement de samedi, qui a une carte principale sur le paiement à la séance après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

En plus du flux vidéo ci-dessus, vous pouvez consulter les résultats de la pesée précoce et officielle de l’UFC 246 plus tôt dans la journée.

