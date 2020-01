Regardez l’interview complète de 47 minutes de Conor McGregor avec ESPN avant l’UFC 246

Conor McGregor est sur le point de revenir d’un hiatus de 15 mois en arts martiaux mixtes (MMA) ce week-end (sam. Événement principal des poids mi-moyens à l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Ce fut un tour de montagnes russes à l’extérieur de l’Octogone pour le tout premier «champion-champion» de la promotion, qui n’a pas remporté un combat sanctionné depuis plus de trois ans.

Non sanctionné? Eh bien, c’est une toute autre histoire (ou des histoires).

Pour rattraper le temps promotionnel perdu, «Notorious» a récemment rencontré Ariel Helwani d’ESPN pour discuter d’un large éventail de sujets. Heureusement, la longue vidéo a été réservée à notre commodité collective:

Les améliorations qu’il a apportées pour son bien-être: 12:15

McGregor traite (et nie) les allégations d’agression sexuelle: 14:33

Comment devenir père pour la deuxième fois l’a changé: 16:23

Combattre Donald Cerrone à l’UFC 246: 24:15

L’accumulation destructrice de son combat contre l’UFC 229 contre Khabib Nurmagomedov: 31:54

Négociation d’un nouveau contrat avec l’UFC: 35:40

Travailler avec Tony Robbins: 40:33

Ses aspirations à devenir milliardaire à 35 ans: 41:47

Vouloir un match revanche avec Floyd Mayweather et (44:40) avoir des discussions sur un potentiel match de boxe contre Manny Pacquiao (détails).

