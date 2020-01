Regardez l’interview complète de Conor McGregor sur l’UFC 246 octogone

Conor McGregor est revenu de façon majeure à l’UFC 246.

Lors de son premier combat depuis octobre 2017, McGregor (22-4 MMA, 10-2 UFC) a réintégré le MMA avec fracas. L’ancien double champion de l’UFC McGregor a affronté Donald Cerrone dans l’événement principal, terminant le multiple détenteur du record promotionnel par TKO à seulement 40 secondes du combat.

Après la conclusion de l’annonce officielle de la décision de Bruce Buffer, ce fut au tour de McGregor de parler au micro. En grande partie, McGregor est resté avec son thème récent en tant qu’athlète humble et respectueux. Il a félicité Cerrone (36-14 MMA, 23-11 UFC), a remercié sa famille et ses amis, a branché le bon whisky n ° 12 et analysé sa technique de frappe à l’épaule.

Serait-ce vraiment une interview d’après-combat de McGregor sans prendre un coup sur les futurs adversaires? Nan.

“N’importe lequel de ces petits imbéciles pleins de bouche peut l’obtenir”, a déclaré McGregor. «Même ce petit imbécile au bureau (Paul Felder) – tous. Chacun d’eux peut l’obtenir, Joe. Ce n’est pas important. … Regardez cet imbécile et sa robe de chambre (Jorge Masvidal). »

L’UFC 246 a eu lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale a été diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Découvrez les commentaires immédiats de McGregor après l’UFC 246 dans l’octogone dans la vidéo ci-dessus.

