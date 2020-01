Regardez l’interview complète de Cowboy Cerrone avec ESPN avant le combat de Conor McGregor à l’UFC 246 (vidéo)

Donald Cerrone tentera de revenir sur la piste gagnante lorsqu’il accueillera Conor McGregor dans l’Octogone à l’UFC 246 ce samedi soir (18 janvier 2020) à l’intérieur du T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Et tandis que “Notorious” a volé tous les titres au début de la semaine de combat, “Cowboy” est toujours l’un des combattants les plus populaires et les plus aimés de tous les temps. Et similaire à Conor obtenant sa propre séance longue et exclusive avec ESPN (voir ici), Cerrone a eu le même amour.

S’adressant à Brett Okamoto, “Cowboy” a discuté d’une multitude de sujets dans le cadre de l’UFC 246, qui comprend sa formation, sa séquence de défaites et ce à quoi s’attendre de McGregor dans les jours précédant le combat ainsi que le combat lui-même.

Prendre plaisir!

Ampleur des combats contre Conor: 5h00

Être lui-même fan du combat, avoir le meilleur siège de la maison: 7:05

Si Conor le sous-estime: 8:53

À quel genre de détritus s’attendre lors de la conférence de presse: 10:57

Les problèmes de Conor à l’extérieur de la cage: 13:29

Khabib vs McGregor à l’UFC 229: 15:29

Admettre être un démarreur lent: 17:18

Conor regardant devant lui: 22:00

Qu’il abatte ou non Conor (il ne le fera pas): 23:10

Série de défaites actuelle: 27:40

Scénario gagnant préfet à l’UFC 246: 29:27

Quelle est la prochaine étape s’il gagne à l’UFC 246: 34:01

N’oubliez pas que MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup, de l’ensemble de la carte de combat UFC 246 ce week-end. ICI, en commençant par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent débuter à 18 heures. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

Pour consulter le dernier et le plus grand UFC 246: «McGregor vs Cerrone» nouvelles et notes assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes ici.