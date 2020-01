Regardez tôt la vidéo d’ouverture à la demande de l’UFC 246 «Wanted Dead or Alive»

Le public devra attendre jusqu’à samedi soir pour voir Conor McGregor et Donald Cerrone s’affronter à l’UFC 246.

Ce qu’ils n’auront pas à attendre, cependant, c’est l’ouverture de la vidéo à la carte.

Le président de l’UFC, Dana White, a décidé de publier la promo plus de 48 heures avant l’heure de début prévue de la carte principale – et pour une bonne raison.

Mettant en vedette «Wanted Dead or Alive», sans doute la chanson la plus populaire de la carrière du Rock and Roll Hall of Famers Bon Jovi, et narré par Ron Perlman de la célébrité de «Sons of Anarchy», le montage montre des extraits des meilleurs films des participants à l’événement principal. travailler à l’intérieur de la cage.

Si vous êtes un être humain vivant et respirant, il est probable que cette promo fera monter l’adrénaline. Vous n’êtes pas déjà excité pour les festivités de l’UFC 246? Eh bien, cela pourrait très bien faire l’affaire.

L’UFC 246 aura lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

La gamme complète UFC 246 comprend:

CARTE PRINCIPALE (Pay-per-view, 22 h HE)

Conor McGregor contre Donald Cerrone

Holly Holm contre Raquel Pennington

Maurice Greene contre Aleksei Oleinik

Claudia Gadelha contre Alexa Grasso

Diego Ferreira contre Anthony Pettis

CARTE PRÉLIMINAIRE (ESPN, 20 h HE)

Maycee Barber contre Roxanne Modafferi

Andre Fili contre Sodiq Yusuff

Askar Askarov contre Tim Elliott

Drew Dober contre Nasrat Haqparast

CARTE PRÉLIMINAIRE (UFC Fight Pass / ESPN +, 18 h 15 HE)

Aleksa Camur contre Justin Ledet

Brian Kelleher contre Ode Osbourne

J.J. Aldrich contre Sabina Mazo

Le Blue Corner est l’espace de blog de MMA Junkie. Nous ne prenons pas cela trop au sérieux, et vous non plus. Si vous venez vous plaindre que quelque chose que vous lisez ici n’est pas une nouvelle percutante, attendez-vous à ce que la phrase précédente soit répétée dans TOUS LES MAJUSCULES.

.