Regardez WrestleMania 36 PPV de deux nuits en ligne pour 59,99 $ les 4 et 5 avril

World Wrestling Entertainment (WWE) va de l’avant avec son événement annuel à la carte (PPV) WrestleMania ce week-end, car même la pandémie de coronavirus ne peut pas arrêter LA BÊTE, Brock Lesnar, qui combat Drew McIntyre pour une très bonne raison.

Je ne sais pas quelle est cette raison car je ne regarde pas la WWE, mais je suis sûr que ce doit être quelque chose d’important s’ils prévoient de se battre les uns les autres devant un public de studio en direct dans un centre de formation vide Orlando sans personne pour applaudir ou huer.

Les parties intéressées peuvent la diffuser sur FITE pour seulement 59,99 $. Pas trop minable quand on considère A) c’est un événement de deux nuits qui se déroule le samedi 4 avril et le dimanche 5 avril à 19 h. ET et B) vous n’avez rien de mieux à faire ce week-end.

La gamme actuelle de WrestleMania 36, ​​gracieuseté de CagesideSeats:

Brock Lesnar (c) contre Drew McIntyre (championnat de la WWE)

Edge contre Randy Orton (Last Man Standing)

Goldberg (c) contre Braun Strowman (championnat universel)

Becky Lynch (c) contre Shayna Baszler (championnat féminin brut)

Rhea Ripley (c) contre Charlotte Flair (championnat féminin NXT)

Bayley (c) contre Sasha Banks contre Naomi contre Lacey Evans contre Tamina Snuka (Championnat féminin de SmackDown)

Undertaker vs AJ Styles (match Boneyard)

John Cena contre Bray Wyatt (match Firefly Fun House)

The Street Profits (c) contre Andrade & Angel Garza (championnat par équipe de Raw tag)

The Miz & John Morrison vs The New Day vs. The Usos (SmackDown tag team championship ladder match)

Sami Zayn (c) contre Daniel Bryan (championnat intercontinental)

Seth Rollins contre Kevin Owens

Elias contre Baron Corbin

Aleister Black contre Bobby Lashley

Cliquez ICI pour commander … nous nous engageons à ne le dire à personne.