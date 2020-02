Reinier de Ridder remporte une guerre sanglante

Le candidat néerlandais aux poids moyens, Reinier de Ridder, s’est engagé dans un combat pour le titre des poids moyens ONE avec une victoire sur le concurrent brésilien Leandro Ataides lors du “ONE Championship 108: Warrior’s Code” vendredi à Jakarta, en Indonésie.

De Ridder (12-0) a étendu son record professionnel parfait après trois rondes sanglantes et disputées contre l’ancien champion du monde de jiu-jitsu brésilien Ataides (11-4) pour gagner son tir au titre de poids moyen ONE détenu par deux- champion de division Aung La N Sang.

De Ridder a maintenu le bord au premier tour alors qu’il utilisait son jab gaucher à bon escient avant de réduire la distance et de saper le réservoir d’essence du Brésilien avec un travail de corps à corps prolongé et des tentatives de retrait contre les cordes du ring.

Les deux hommes ont été ensanglantés lors du deuxième tour, de Ridder arborant une coupure au-dessus de son sourcil gauche et Ataides saignant de la bouche alors que le couple entrait dans les tranchées et se battait des pieds aux pieds pendant une grande partie du tour. Il a mis en place un cadre final tendu alors que les deux hommes se battaient d’avant en arrière dans une vaine recherche d’une arrivée tardive, mais c’était de Ridder dont la pression s’est avérée cruciale car il a obtenu la décision unanime après trois tours de punition à Istora Senayan.

La victoire signifie que de Ridder sera le prochain homme à défier Nsang pour le titre ONE des poids moyens, et “The Dutch Knight” avait un message pour “The Burmese Python” après sa victoire.

«Aung La! Êtes-vous prêt? », A-t-il demandé. «Vous choisissez l’endroit, vous choisissez l’heure, vous choisissez la date. Vous le méritez. Mais gardez cette ceinture (explétive) brillante, parce que je viens pour ça! “

Lapicus étouffe le maître d’étranglement

L’ancien champion poids plume de ONE, Marat Gafurov, avait la réputation bien méritée d’être le roi de la promotion de l’étrangleur à nu. Entre 2014 et la fin de 2016, le grappler du Daghestan avait enregistré six choke à l’arrière nus d’affilée alors qu’il remportait le titre et dominait la division.

Mais, après avoir progressé dans une catégorie de poids, Gafurov (17-3) a été chaleureusement accueilli dans la division ONE par le concurrent moldave invaincu Iuri Lapicus, qui a maintenu son taux d’arrivée à 100% avec une superbe soumission de 67 secondes du Russe , en utilisant la technique préférée de Gafurov.

Lapicus (14-0), qui s’entraîne avec la légende du kickboxing Giorgio Petrosyan, a présenté sa frappe puissante en martelant les jambes de Gafurov avec une succession de coups de pied. Puis il a emménagé et, après s’être connecté avec des coups de poing solides, a emmené Gafurov au tapis. Une fois là-bas, il s’est rapidement déplacé vers le dos de l’ancien champion des poids plumes et a verrouillé un étranglement à l’arrière et a mis “The Cobra” en sommeil pour la performance la plus impressionnante de la nuit.

Saputra fait tomber la maison

Le héros local et champion national de lutte, Eko Roni Saputra, est parti à la recherche d’une soumission contre Khon Sichan du Cambodge et, après quelques tentatives, il a obtenu ce qu’il voulait.

Le poids mouche indonésien s’est dirigé vers le combat déterminé à enregistrer une victoire impressionnante après sa dernière performance l’a vu remettre la victoire via une blessure malheureuse à son adversaire. Mais il n’y avait aucun astérisque sur sa victoire à Jakarta alors que Saputra (2-1-1) menait Sichan (3-6) sur le tapis et travaillait sans relâche pour une ouverture, avant de finalement verrouiller un étranglement arrière nu pour la victoire.

Matsushima revendique sa revanche pour le titre de poids plume

L’ancien challenger du titre poids plume Koyomi Matsushima a livré la réponse parfaite à sa défaite d’arrêt au champion Martin Nguyen lors de sa dernière sortie alors qu’il revenait à l’action avec une victoire extrêmement impressionnante sur le concurrent sud-coréen Kim Jae Woong.

Matsushima (12-4) a tenu le dessus dans tous les départements lors des deux premiers tours haletants, mais c’est la puissance de frappe du combattant japonais qui a fait la différence en faisant basculer son rival vers la fin du deuxième tour.

Cela a donné à l’ancien athlète Pancrase toute la confiance dont il avait besoin pour faire le plein au début de la ronde finale et, après avoir étourdi Woong (10-4) dans l’échange d’ouverture de la ronde, il a terminé son homme avec des frappes puissantes pour marquer un point crucial Victoire de TKO et se maintenir fermement dans l’image du titre poids plume.

Hirata impressionne avec un troisième arrêt successif

Itsuki Hirata, une espoir japonaise de poids atomique de vingt ans, a fait preuve à la fois de promesses et de personnalité en remportant sa troisième arrivée consécutive dans UN championnat avec un arrêt de troisième ronde de Kiwi Nyrene Crowley graveleux.

Après s’être retrouvée dans la zone de réception des frappes claquantes de Crowley pour la première moitié du premier tour, Hirata (3-0) a réduit la distance et a traîné l’action jusqu’au tapis. Après avoir repoussé l’attaque de Crowley par l’arrière, le combattant japonais a terminé le round en position dominante, effectuant de lourdes frappes au sol.

Un beau lancer de judo de Hirata a envoyé Crowley (3-3) sur la toile au début de la deuxième strophe, et “Strong Heart Fighter” a gardé l’action sur la toile pour le reste du tour alors qu’elle cherchait d’abord une soumission, puis pour un arrêt TKO tardif. D’une manière ou d’une autre, Crowley a survécu, mais l’élan était clairement avec Hirata, qui a dansé son chemin vers le coin et a même agressé la caméra entre les rounds.

Hirata a décroché une nouvelle fois du début de la phase finale lors de la ronde finale alors qu’elle augmentait la pression à la recherche d’une arrivée. Crowley a lutté avec acharnement sur son dos pour repousser le combattant japonais alors qu’elle cherchait à créer des ouvertures pour un brassard et un Kimura, mais elle était impuissante à empêcher l’arrivée alors que Hirata se postait et atterrissait une succession de puissantes frappes au sol pour forcer l’arrêt TKO – la première de sa jeune carrière MMA – avec moins de deux minutes à faire.

Fajar enflamme les fans

Il y avait aussi un aperçu d’une star indonésienne potentielle de l’avenir, alors que le spécialiste du sambo de combat Fajar a ouvert la soirée avec une impressionnante arrivée au premier tour TKO de son compatriote Egi Rozten.

Fajar (4-1) a rapidement remporté le retrait avec un voyage extérieur intelligent, est passé du contrôle latéral au montage complet, puis a précipité un barrage de sol et de livre qui a laissé Rozten (2-4) avec une coupure au-dessus de son sourcil droit et a forcé l’arbitre Kemp Cheng mettra fin au combat à 2:39.

Les résultats officiels du «ONE Championship 108: Warriors Code» incluent:

CARTE PRINCIPALE

Reinier de Ridder bat. Leandro Ataides via décision unanime

Iuri Lapicus bat. Marat Gafurov via la soumission (étranglement à l’arrière) – Round 1, 1:07

Eko Roni Saputra bat. Khon Sichan via la soumission (étranglement à l’arrière) – Round 1, 3:45

Koyomi Matsushima bat. Kim Jae Woong via TKO (frappes au sol) – Tour 3, 0:24

PRELIMS

Itsuki Hirata bat. Nyrene Crowley via TKO (frappes au sol) – Tour 3, 3:23

Sunoto Peringkat bat. Nurul Fikri par décision unanime

Abro Fernandes bat. Achman Eko Priandono par décision unanime

Fajar def. Egi Rozten via TKO (sol et livre) – Tour 1, 2:39

.