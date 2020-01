Rejoignez la couverture Live UFC 246 de 411

Rafraîchissez-vous pour les derniers résultats

CARTE PRINCIPALE (Pay-per-view, 22 h HE)

Conor McGregor (170 lb) contre Donald Cerrone (170 lb)

# 3 Holly Holm (135,5 lb) contre # 5 Raquel Pennington (136 lb)

Maurice Greene (243 livres) vs # 12 Aleksei Oleinik (238 livres)

Brian Kelleher (136 livres) contre Ode Osbourne (135 livres)

Diego Ferreira (155,5 livres) vs # 11 Anthony Pettis (155,5 livres)

CARTE PRÉLIMINAIRE (ESPN, 20 h HE)

Maycee Barber # 9 (126 lbs.) Vs # 7 Roxanne Modafferi (125 lbs.)

Andre Fili (145,5 lb) contre Sodiq Yusuff (146 lb)

# 12 Askar Askarov (126 livres) contre # 7 Tim Elliott (125,5 livres)

Drew Dober (155,5 lb) contre Nasrat Haqparast (156 lb)

CARTE PRÉLIMINAIRE (UFC Fight Pass / ESPN +, 19 h HE)

Aleksa Camur (204 lb) contre Justin Ledet (205 lb)

J.J. Aldrich (125,5 lb) contre Sabina Mazo (125,5 lb)

Bonjour à tous et bienvenue à la couverture EN DIRECT de 411mania sur l’UFC 246. Je m’appelle Robert Winfree et je serai votre hôte pour la soirée, en vous transmettant toutes les informations comme vous le voyez. Ça fait un peu ça non? Ce soir marque le premier événement UFC de 2020, et malgré les joueurs du tournoi principal, la construction a été vraiment modérée. Le reste de la carte n’est pas exactement empilé non plus, et nous avons perdu quelques combats au cours des deux dernières semaines. À l’origine, une carte de combat 13, nous avons perdu un affrontement entre les poids plumes Chas Skelly et Grant Dawson au cours de la semaine, puis après avoir pesé un combat de poids paille entre Alexa Grasso et Claudia Gadelha est tombé lorsque Grasso a pesé officiellement à un poids catastrophique de 121,5 livres. Cinq livres et demie au-dessus de la limite de poids non-titre, et apparemment il y a une règle au Nevada où pour un combat de poids de paille si la différence de poids pour les pesées est supérieure à trois livres, ils abandonnent le combat. À la suite de cela, Grasso a annoncé son passage au poids mouche, et la lutte entre les poids coq entre Brian Kelleher et Ode Osbourne est passée sur la carte principale.

L’UFC 245 a un événement principal très sympathique pour les fans car sans doute la plus grande star du sport en ce moment, Conor McGregor, revient combattre le vétéran préféré des fans et un homme avec son nom partout dans le livre des records de l’UFC Donald “Cowboy” Cerrone. Le combat est contesté chez les poids mi-moyens mais a probablement des implications sur le titre chez les poids légers, pour des raisons. Hé, si Jose Aldo peut tomber au poids coq et perdre son premier combat, puis obtenir toujours un coup de titre de cette perte (sauter Sterling, Yan, Sandhagen, Moraes, etc.), alors McGregor peut sûrement gagner un combat au poids welter et sauter par-dessus le division légère non? Le co-événement principal n’est pas terriblement excitant, mais l’ancienne championne Holly Holm affronte Raquel Pennington dans une revanche des débuts de Holm à l’UFC. L’ouverture du PPV est un très bon combat, car Carlos Diego Ferreira s’en prend à l’ancien champion des poids légers Anthony Pettis. Sur les préliminaires, nous avons quelques combats notables, Andre Fili contre Sodiq Yusuff probablement en tête de liste, Maycee Barber cherche à poursuivre son ascension vers le conflit de titre contre l’ancienne challenger en titre Roxanne Modafferi, et Tim Elliott contre Askar Askarov pourrait être votre festival de brouillage de poids mouche généralement passionnant.

L’UFC 245 vient au monde de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, USA. Pour le commentaire, nous avons Jon Anik, Joe Rogan et Daniel Cormier. En ce qui concerne les règles, je pense que c’est l’ancien ensemble mais je vous mettrai à jour dès que je serai sûr.

Sabina Mazo a une fiche de 1-1 à l’UFC mais sort d’une victoire et cherche sa première séquence victorieuse à l’UFC. JJ Aldrich a une fiche de 4-2 à l’UFC mais a un 1-1 en poids mouche, elle sort aussi d’une victoire et espère sa première séquence de victoires dans sa nouvelle division.

Bout des poids mouches pour femmes: J.J. Aldrich (8-3, 125,5 lb) contre Sabina Mazo (7-1, 125,5 lb)

