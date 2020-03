Rejoignez la couverture Live UFC 248 de 411

Rafraîchissez-vous pour les derniers résultats

CARTE PRINCIPALE (Pay-per-view, 22 h HE)

Champ Israel Adesanya (184,5 livres) vs # 3 Yoel Romero (185 livres) – pour le titre de poids moyen

Champ Zhang Weili (115 lbs.) Vs # 4 Joanna Jedrzejczyk (115 lbs.) – pour le titre poids paille féminin

Beneil Dariush (156 lb) contre Drakkar Klose (156 lb)

Li Jingliang (171 lb) contre Neil Magny (171 lb)

Max Griffin (170,5 livres) contre Alex Oliveira (171 livres)

CARTE PRÉLIMINAIRE (ESPN, 20 h HE)

Sean O’Malley (135,5 livres) contre Jose Quinonez (135,5 livres)

Austin Hubbard (154,5 livres) contre Mark Madsen (156 livres)

Saparbek Safarov (186 lb) contre Rodolfo Vieira (186 lb)

Gerald Meerschaert (185 lb) contre Deron Winn (185,5 lb)

CARTE PRÉLIMINAIRE (ESPN +, 19 h HE)

Polyana Viana (116 lb) contre Emily Whitmire (117,5 lb) *

Jamall Emmers (145,5 livres) contre Giga Chikadze (146 livres)

Danaa Batgerel (136 lb) contre Guido Cannetti (135,5 lb)

* Whitmire a infligé une amende de 20% à son sac à main; le combat continuera

Bonjour à tous et bienvenue dans la couverture EN DIRECT de 411mania sur l’UFC 248. Je m’appelle Robert Winfree et je couvrirai toute l’action pour vous, braves gens, de la connexion à la signature. Après la vague de cartes sous-pair au cours des dernières semaines, l’UFC 248 est une bouffée d’air frais. L’événement principal n’est pas parfait, dans un monde idéal, Paulo Costa ou Jared Cannonier obtiendraient le tir du titre, mais comme aucun d’eux n’est disponible, nous n’aurons qu’à nous contenter du potentiel de violence qu’est le champion des poids moyens Israel Adesanya va pour sa première défense du titre contre Yoel Romero. Encore une fois, pas idéal, mais un grand combat sur papier. L’événement co-principal verra l’ancienne championne des poids paille Joanna Jedrzejczyk essayer à nouveau de devenir la première femme de l’histoire de l’UFC à regagner un titre après l’avoir perdu lorsqu’elle affrontera la nouvelle championne Weili Zhang. Il y a encore beaucoup d’inconnues autour de Weili mais si elle peut vaincre l’ancienne championne, ce sera une grande marque en sa faveur. Le reste de la carte est sacrément solide, espérons maintenant que c’est l’un de ces événements qui est génial sur le papier et dans la pratique.

MISE À JOUR, le combat entre Whitmire et Viana est arrêté, Whitmire ayant été hospitalisé plus tôt dans la journée. En conséquence, l’heure de début de l’événement est repoussée d’environ 30 minutes.

L’UFC 248 arrive au monde depuis la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, USA. Pour le commentaire, nous avons Jon Anik, Joe Rogan et Daniel Cormier. Le Nevada utilise un ensemble de règles hybrides (comme si nous avions besoin de ce genre de confusion supplémentaire) où vous n’avez besoin que d’une seule main pour être abattu, mais ils utilisent les nouveaux critères de score ainsi que la possibilité de rejouer instantanément pour les séquences de fin de combat.

Danaa Batgerel a abandonné ses débuts à l’UFC l’année dernière dans un combat engageant, maintenant il cherche sa première victoire à l’UFC. Guido Cannetti a échangé des victoires et des pertes tout en allant 2-3 à l’UFC, il est hors de combat depuis qu’il a été soumis par Marlon Vera en 2018 et cherche maintenant à éviter sa première séquence de défaites. Les chances sont avec Batgerel à -140 à +110 pour Cannetti.

Bout des poids coq: Danaa Batgerel (7-2, 136 livres) contre Guido Cannetti (8-4, 135,5 livres)

UN TOUR:

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT –