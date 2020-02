Rejoignez la couverture UFC 247 en direct de 411

Rafraîchissez-vous pour les derniers résultats

CARTE PRINCIPALE (Pay-per-view, 22 h HE)

(c) Jon Jones (204 lb) contre Dominick Reyes # 4 (205 lb) – pour le titre des poids lourds légers

(c) Valentina Shevchenko (124,5 lb) contre Katlyn Chookagian # 1 (124,5 lb) – pour le titre de poids mouche féminin

Juan Adams (266 lb) contre Justin Tafa (265,5 lb)

# 14 Mirsad Bektic (145 lb) contre Dan Ige (145,5 lb)

Ilir Latifi (246,5 livres) vs # 6 Derrick Lewis (261,5 livres)

CARTE PRÉLIMINAIRE (ESPN, 20 h HE)

James Krause (183,5 lb) contre Trevin Giles (185,5 lb)

# 8 Andrea Lee (125,5 lb) contre # 7 Lauren Murphy (125 lb)

Alex Morono (171 lb) contre Kalinn Williams (169 lb)

Mario Bautista (135 lb) contre Miles Johns (135 lb)

CARTE PRÉLIMINAIRE (ESPN +, 18 h 30 HE)

Journey Newson (135,5 lb) contre Domingo Pilarte (135,5 lb)

Andre Ewell (135,5 livres) contre Jonathan Martinez (136 livres)

Austin Lingo (145,5 lb) contre Youssef Zalal (145,5 lb)

Bonjour à tous et bienvenue à la couverture EN DIRECT de 411mania sur l’UFC 247. Je m’appelle Robert Winfree et je serai votre hôte pour la soirée, en vous transmettant toute l’action comme je le vois. Cette carte donne le coup d’envoi de huit semaines consécutives d’action UFC, et ce n’est pas une excellente carte. L’événement principal est génial car le grand MMA de tous les temps Jon Jones cherche à étendre son héritage de domination contre le concurrent invaincu Dominick Reyes. Le co-événement principal est également un combat pour le titre, mais en tant que personne qui a vu la plupart des combats de Katlyn Chookagian, je ne suis pas très excitée à l’idée qu’elle affronte la championne Valentina Shevchenko pour le titre de poids mouche féminin. Après cela, il y a quelques combats de poids lourds et je pense que ma position à ce sujet est bien établie à ce stade. Mirsad Bektic contre Dan Ige est un très bon combat sur le papier, mais après cela, les choix sont vraiment minces. Cela dit, il y a toujours une chance que nous obtenions une grande action dans la pratique, alors espérons tous vraiment.

L’UFC 247 vient du monde depuis le Toyota Center de Houston, Texas, USA. En commentaire, nous avons Jon Anik, Joe Rogan et Dominick Cruz. En ce qui concerne les règles, je ne me souviens pas de ce que le Texas utilise, mais je vous mettrai à jour dès que je serai sûr.

Austin Lingo est invaincu à ses débuts à l’UFC, il cherche à le rester après le combat et à remporter sa première victoire à l’UFC. Youssef Zalal fait également ses débuts à l’UFC sur cette carte, il sort d’un mémorable KO du genou volant et espère faire une bonne première impression sur le public de l’UFC. Lingo est votre favori de -210 à +175 sur Zalal.

Bout poids plume: Austin Lingo (7-0, 145,5 livres) vs Youssef Zalal (7-2, 145,5 livres)

UN TOUR:

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT –