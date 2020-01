Rejoignez l’UFC en direct de 411 sur la couverture ESPN + 24

Rafraîchissez-vous pour les derniers résultats

Carte principale (20 h HE sur ESPN +)

# 3 Curtis Blaydes (248 lb) vs # 4 Junior dos Santos (247 lb)

# 5 Rafael dos Anjos (170 livres) contre Michael Chiesa (170,5 livres)

# 11 Jordan Espinosa (126 livres) vs # 12 Alex Perez (125,5 livres)

Hannah Cifers (114,5 lb) contre Angela Hill (116 lb)

Jamahal Hill (205,5 lb) contre Darko Stošić (205 lb)

Carte préliminaire (17 h HE sur ESPN +)

Bevin Lewis (186 lb) contre Dequan Townsend (185 lb)

# 15 Arnold Allen (145,5 livres) contre Nik Lentz (146 livres)

Justine Kish (126 lb) contre Lucie Pudilová (126 lb)

Montel Jackson (135,5 livres) contre Felipe Colares (135 livres)

# 10 Sara McMann (135 lb) contre # 11 Lina Länsberg (135 lb)

Brett Johns (136 lb) contre Tony Gravely (135 lb)

Herbert Burns (146 lb) contre Nate Landwehr (146 lb)

Bonjour à tous et bienvenue à la couverture en direct de 411mania sur UFC sur ESPN + 24. Je suis Robert Winfree et je serai votre hôte pour l’événement, en vous relayant toute l’action, les bonnes personnes comme je le vois. L’UFC est de retour en Caroline du Nord pour cet événement, et ils ont apporté une carte assez médiocre en toute honnêteté. Pour être juste, cet événement a perdu un combat de poids coq craquant entre Frankie Edgar et Cory Sandhagen quand Edgar a déménagé pour combattre Chan Sung Jung à la fin de 2019 et a été brisé. L’événement principal est toujours un combat pertinent alors que le concurrent montant Curtis Blaydes recherche l’une de ses plus grandes victoires contre l’ancien champion Junior dos Santos. Le co-principal est un combat solide alors que les anciens poids légers Rafael dos Anjos et Michael Chiesa s’affrontent pour une position plus légère. En dehors de cela, sur les préliminaires, le choc des poids plumes entre Arnold Allen et Nik Lentz se distingue par le potentiel. En plus de ces combats, nous sommes en quelque sorte en mode attente et espoir, car dans la pratique, les combats pourraient encore être géniaux.

L’UFC sur ESPN + 24 vient au monde de PNC Arena à Raleigh, Caroline du Nord, États-Unis. Sur le commentaire, nous avons Brendan Fitzgerald, Daniel Cormier et Michael Bisping avec Trevor Wittman contribuant à l’occasion et Megan Olivi s’occupant du reportage sur place. Nous sommes sous les nouvelles règles ce soir, donc vous avez besoin d’une paume ou d’un poing à plat sur le tapis pour être considéré comme abattu et les critères de notation sont plus clairs et plus encourageants de 10 à 8.

Herbert Burns apporte une séquence de trois victoires consécutives à ses débuts à l’UFC, plus récemment une victoire dans la série Contender qui lui a valu son tir ici. Burns essaie de faire bonne impression au public de l’UFC. Nate Landwehr apporte une séquence de sept victoires consécutives à ses débuts à l’UFC, dont les cinq derniers provenaient de la promotion M-1 en Russie. Il essaie également de laisser une première impression positive au public de l’UFC.

Bout de poids plume: Herbert Burns (9-2, 146 livres) contre Nate Landwehr (13-2, 146 livres)

UN TOUR:

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT –