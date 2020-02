Rejoignez l’UFC en direct de 411 sur la couverture ESPN + 25

Rafraîchissez-vous pour les derniers résultats

CARTE PRINCIPALE (ESPN +, 20 h HE)

# 5 Corey Anderson (205 lbs.) Contre # 6 Jan Blachowicz (206 lbs.)

Michel Pereira (170 lb) contre Diego Sanchez (171 lb)

# 13 Mara Romero Borella (125 lb) contre # 12 Montana De La Rosa (126 lb)

Kazula Vargas (156 lb) contre Brok Weaver (156 lb)

# 7 Rogerio Bontorin (126 lb) contre Ray Borg * (128 lb)

Yancy Medeiros (155 lb) contre Lando Vannata (156 lb)

CARTE PRÉLIMINAIRE (ESPN +, 17 h HE)

Tim Means (171 lbs.) Contre Daniel Rodriguez (171 lbs.)

# 13 John Dodson (133,5 lb) contre Nathaniel Wood (136 lb)

Scott Holtzman (156 lb) contre Jim Miller (156 lb)

Devin Clark (205 lb) contre Dequan Townsend (202 lb)

Merab Dvalishvili (136 livres) vs # 13 Casey Kenney (135,5 livres)

# 12 Macy Chiasson (135 lb) contre Shanna Young (134 lb)

# 13 Mark De La Rosa (126 lbs.) Vs # 14 Raulian Paiva (126 lbs.)

Bonjour à tous et bienvenue à la couverture EN DIRECT de 411mania sur UFC sur ESPN + 25. Je suis Robert Winfree et je serai votre hôte pour la soirée, en vous relayant toute l’action, les bonnes personnes telles que je les vois. L’UFC est au Nouveau-Mexique pour la première fois depuis 2014 pour cet événement et ils ont apporté une carte avec une touche locale mais pas beaucoup de battage médiatique. L’événement principal pourrait éventuellement couronner le prochain challenger chez les poids lourds légers, en supposant que Dominick Reyes n’obtiendra pas de revanche immédiate, lorsque Corey Anderson et Jan Blachowicz auront leur revanche. Anderson a remporté la première rencontre et espère vraiment obtenir un tir au titre. Au-delà, cette carte a des choix minces, mais Jim Miller se bat et il est toujours bon pour un scrap. En toute honnêteté, le meilleur combat sur toute cette carte, sur le papier, est sur les préliminaires lorsque la perspective montante Nathaniel Wood fait un pas en avant contre l’ancien challenger du titre John Dodson. Malgré le statut terne de cette carte sur papier, nous pouvons toujours espérer une grande action dans la pratique.

L’UFC sur ESPN + 25 vient au monde du Santa Ana Star Center à Rio Rancho, Nouveau-Mexique, États-Unis. Sur le commentaire, nous avons Brendan Fitzgerald et One-Eyed Willy lui-même, Michael Bisping. L’UFC n’est pas allé au Nouveau-Mexique depuis le Great Schism de règles, donc je ne sais pas quelle version de règles nous utiliserons pour cet événement, mais je vous mettrai à jour dès que je le saurai.

Mark De La Rosa est allé 2-3 à l’UFC et est sur une séquence de deux défaites consécutives, il doit se remettre du côté des victoires s’il veut faire une course à la mouche. Raulian Paiva est allé 0-2 à l’UFC, quelque peu atténué par son dernier combat annulé en raison d’une mauvaise coupe lors d’un combat très agréable. Paiva est après sa première victoire à l’UFC, et probablement son travail de 0-3 dans une division que l’UFC ne veut pas vraiment de toute façon vous fera probablement couper. En dépit d’être sans victoire à l’UFC, Paiva est le favori à -240 pour un retour de +190 sur De La Rosa.

Mouche Poids Bout: # 13 Mark De La Rosa (11-3, 126 lbs.) Vs # 14 Raulian Paiva (18-3, 126 lbs.)

