Rejoignez l’UFC en direct de 411 sur la couverture ESPN + 26

CARTE PRINCIPALE (ESPN +, 19 h HE)

# 6 Paul Felder (155,5 lb) contre # 7 Dan Hooker (156 lb)

Jimmy Crute (206 lb) contre Michal Oleksiejczuk (206 lb)

# 14 Karolina Kowalkiewicz (115,5 livres) contre Yan Xiaonan (116 livres)

Marcos Rogerio de Lima (257 lb) contre Ben Sosoli (264 lb)

Magomed Mustafaev (156 livres) contre Brad Riddell (156 livres)

CARTE PRÉLIMINAIRE (ESPN +, 16 h HE)

Kevin Aguilar (145 lb) contre Zubaira Tukhugov (145 lb)

Josh Culibao (155,5 lb) contre Jalin Turner (155,5 lb)

Jake Matthews (170,5 livres) contre Emil Meek (171 livres)

Song Kenan (171 lbs.) Contre Callan Potter (170,5 lbs.)

# 8 Kai Kara-France (125,5 livres) contre Tyson Nam (125 livres)

Angela Hill (115 lb) contre Loma Lookboonmee (115 lb)

Priscila Cachoeira (126 lb) contre Shana Dobson (125,5 lb)

Bonjour à tous et bienvenue à la couverture EN DIRECT de 411mania sur UFC sur ESPN + 26. Je suis Robert Winfree et je serai votre hôte pour la soirée, en vous relayant toute l’action, les bonnes personnes telles que je les vois. Ce soir, l’UFC est de retour en Nouvelle-Zélande pour la première fois depuis 2017, et ils ont apporté une carte pleine de saveurs locales. Ce n’est pas une bonne carte sur papier, mais l’événement principal est fantastique. Les dix meilleurs poids légers Paul Felder et Dan Hooker tenteront de percer les cinq premiers avec une victoire. Yan Xiaonan, un espoir de poids en hausse, se bat contre l’ancienne candidate au titre, Karolina Kowalkiewicz, et le Combat Wombat Ben Sosoli est de retour pour affronter Marcos Rogerio de Lima. OK, j’atteignais cette dernière mais cette carte n’offre pas grand-chose pour être trop excitée. Sur le plan positif, c’est un événement que vous pouvez voir follement sur-performant sans trop de difficulté, alors espérons-le.

L’UFC sur ESPN + 26 vient au monde de Spark Arena à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Sur le commentaire, nous avons John Gooden et Dan Hardy tandis que Heidi Androl s’occupe des rapports sur place. En ce qui concerne les règles, nous sommes soumis aux nouvelles règles, vous n’avez donc besoin que d’une seule main sur le tapis, mais cela doit être une paume ou un poing plat ou un genou bien sûr. Nous aurons également une relecture instantanée en vigueur si nécessaire, mais uniquement pour les séquences de fin de combat. Je garderai à l’esprit les critères de notation les plus modernes pour mes tableaux de bord très officieux.

Priscila Cachoeira n’a pas encore de succès à l’UFC, allant de 0 à 3 en plus d’avoir un test de dépistage de drogue à son nom. Cachoeira est probablement dans une situation incontournable ici, l’UFC a coupé de meilleurs combattants pour beaucoup moins qu’un départ 0-4. Shana Dobson n’a pas encore gagné à l’UFC, seulement 0-2 et est également probablement combattante pour son travail. Dobson est votre favori à -200 tandis que le retour de Cachoeira se situe à +170.

Bout de poids mouche femmes: Priscila Cachoeira (8-3, 126 livres) contre Shana Dobson (3-3, 125,5 livres)

UN TOUR: Cachoeira est un pouce plus grand, mais Dobson a quatre pouces de portée sur elle. Ils touchent des gants pour nous faire avancer. Cachoeira traque généralement vers l’avant, avec une coupe rudimentaire en cage. Nous obtenons un échange de feu rapidement, Cachoeira balance des coups de poing. Dobson essaie d’établir son jab, mais plonge dans un uppercut et elle est sortie lorsqu’elle frappe le tapis.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Priscilla Cachoeira via KO, coups de poing, Tour 1

Le First Round Finish Club remercie Mme Cachoeira pour son travail ce soir.