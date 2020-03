Rejoignez l’UFC en direct de 411 sur la couverture ESPN + 28

Rafraîchissez-vous pour les derniers résultats

CARTE PRINCIPALE (ESPN, ESPN +, 18 h HE)

# 8 Kevin Lee (158,5 lb) * contre # 13 Charles Oliveira (156 lb)

# 12 Gilbert Burns (170,5 lb) vs # 5 Demian Maia (170,5 lb)

Damir Hadzovic (155 lb) contre Renato Moicano (155,5 lb)

Nikita Krylov # 12 (206 lb) vs Johnny Walker # 10 (206 lb)

John Makdessi (155 lb) contre Francisco Trinaldo (156 lb)

CARTE PRÉLIMINAIRE (ESPN, ESPN +, 15 h HE)

# 3 Jussier Formiga (126 lbs.) Vs # 5 Brandon Moreno (126 lbs.)

Randa Markos (116 lb) contre Amanda Ribas (115,5 lb)

Aleksei Kunchenko (170 livres) contre Elizeu Zaleski dos Santos (171 livres)

Enrique Barzola (136 livres) contre Rani Yahya (136 livres)

Maryna Moroz (126 lb) contre Mayra Bueno Silva (126 lb)

David Dvorak (126 livres) contre Bruno Silva (125,5 livres)

Veronica Macedo (135,5 livres) contre Bea Malecki (136 livres)

Bonjour à tous et bienvenue à la couverture en direct de 411mania sur UFC sur ESPN + 28. Je m’appelle Robert Winfree et je vous transmettrai toute l’action, braves gens, tout comme je le vois. Cela pourrait être la dernière vraie carte UFC depuis un certain temps en raison de la pandémie de Covid-19. Je sais que l’UFC prévoit toujours que la carte de Londres de la semaine prochaine se déroulera comme prévu, mais je trouve cela très peu probable. En ce qui concerne certains autres événements à venir, le plan est actuellement de les déplacer de leurs emplacements actuels et d’accueillir les combats à l’UFC Apex, mais encore une fois, j’ai du mal à voir que tenir le coup en supposant que la propagation de ce virus continue de suivre les modèles. Je veux dire que même cet événement se déroule complètement sans la participation des fans, ce que je pense que je vais apprécier en tant que spectateur. Cela signifie pas de chants stupides, pas de “woo’s”, et je pense que l’expérience du spectateur est meilleure sans ces choses. C’est une carte assez solide, l’événement principal est maintenant terni parce que Kevin Lee a manqué de poids pour la deuxième fois de sa carrière à l’UFC, mais Lee contre Charles Oliveira est un sacré bon combat sur le papier. Gilbert Burns contre Demian Maia pourrait être amusant, le vieil homme Francisco Trinaldo affronte John Makdessi, la carte entière est assez solide.

L’UFC sur ESPN + 28 vient du monde de Brasilia, au Brésil. Pour le commentaire, nous avons Brendan Fitzgerald et Michael Bisping. En ce qui concerne les règles, je ne me souviens pas de ce que le CABMMA utilise mais je vous mettrai à jour quand je le ferai.

Veronica Macedo vient de battre une séquence de trois défaites consécutives pour marquer sa première victoire à l’UFC, maintenant elle espère continuer sur cette lancée et commencer à gravir les échelons des poids coq. Bea Malecki vient de marquer sa première victoire professionnelle lorsqu’elle a fait ses débuts à l’UFC, elle espère garder ses moyens de gagner tout en conservant ce record parfait avec tact.

Bout de poids coq féminin: Veronica Macedo (6-3-1, 135,5 livres) contre Bea Malecki (1-0, 136 livres)

UN TOUR:

