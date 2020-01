Relson Gracie arrêté et accusé de trafic de drogue

Relson Gracie, le deuxième fils aîné du pionnier brésilien du jiu jitsu Helio Gracie, a été arrêté vendredi soir à Rio de Janeiro après que des chiens policiers ont été utilisés pour fouiller un bus et détecté de la drogue dans les sacs de 66 ans.

Un rapport du site Web de la police régionale a détaillé l’arrestation (traduit du portugais):

Un homme âgé a été repéré par la Federal Highway Police (PRF) transportant des dérivés de la moufette et de la marijuana. Le stupéfiant était dans sa valise, voyageant dans un bus inter-États. L’affaire s’est produite sur l’autoroute Presidente Dutra (BR-116), à Piraí, au sud de Rio de Janeiro, vendredi soir (24).

Des équipes du Dog Operations Group (GOC / RJ) du PRF se sont approchées du bus, qui assurait la liaison São Paulo x Rio de Janeiro. Lors de l’inspection, les chiens K9 Bud et K9 Stella, spécialistes de l’odeur de drogue, ont montré qu’il y avait un problème avec deux sacs.

Après avoir identifié le propriétaire des valises, la police a ouvert et trouvé plusieurs bouteilles contenant de la moufette, une marijuana plus puissante et des dérivés de la drogue sous divers formats – crème, huile et herbe. En outre, un billet d’avion international de 66 ans a été trouvé avec le passager de 66 ans, indiquant la possibilité que le matériel soit d’origine étrangère.

Et il aurait pu s’en tirer aussi si ce n’était pour Bud et Stella.

Agencia PRF

Chose intéressante, la police fournit une photo et une courte vidéo qui montrent certains des objets que Relson aurait détenus dans ses sacs. Certains d’entre eux sont clairement marqués comme l’huile MCT (un acide gras à chaîne courte présente dans l’huile de noix de coco utilisée par de nombreux athlètes) et les produits CBD. Le CBD est un composé non psychoactif présent dans la marijuana qui est censé générer de nombreux avantages pour la santé souvent attribués au tabagisme.

Bien sûr, qui sait ce que diable un tas de ces broyeurs et pots aléatoires détiennent, ou s’il y a plus que ce que nous avons vu dans le matériel fourni. Le CBD est légal au Brésil tant qu’il ne contient pas plus de 0,2% de THC, donc s’il s’agit simplement d’un malentendu, Relson pourrait être justifié assez rapidement.

Si une inspection plus approfondie de ses bagages humides montre qu’il transportait du frigo droit, de l’éclatement et peut-être de délicieux beurres, le membre de la famille Gracie pourrait être condamné à 15 ans de prison pour trafic de drogue.