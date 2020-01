Relson Gracie libéré de prison, affirme avoir consommé du cannabis médicinal

Le pionnier du Jiu-jitsu Relson Gracie a été libéré de prison après qu’un juge ait accepté sa défense que l’attirail de cannabis qu’il portait dans son sac était à usage médical, ont confirmé des membres de la famille Gracie à MMA Fighting.

Le vétéran de 66 ans, fils de l’icône du BJJ Helio Gracie, a été initialement accusé de trafic de drogue après que les chiens de la Federal Highway Police auraient eu plusieurs formes de cannabis dans son sac lors d’un voyage en bus entre Sao Paulo et Rio de Janeiro. Les flics ont soupçonné que Gracie avait amené la drogue avec lui de Los Angeles.

MMA Fighting a obtenu une déclaration publiée par l’avocat de Gracie Joao Francisco Neto lors de sa libération.

“L’athlète et professeur Relson Gracie a été victime d’un gros malentendu”, indique le communiqué. «Il vit aux États-Unis et a apporté des médicaments à base de cannabidiol à des fins thérapeutiques, tous industrialisés et obtenus sur ordonnance dans ce pays. Son arrestation lors d’une inspection de routine par des policiers a été rapidement révoquée par le pouvoir judiciaire. De tels médicaments peuvent déjà être importés sur simple ordonnance, selon une récente résolution de l’ANVISA, qui élimine toute possibilité qu’un crime soit commis. »

ANVISA, l’agence brésilienne de réglementation de la santé, s’est prononcée en faveur des médicaments à base de cannabis en décembre. Par conséquent, les patients sur ordonnance peuvent acheter des produits contenant du THC ou du CBD dans les pharmacies du Brésil.