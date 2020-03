Renan Barao nie avoir signé avec le championnat de bataille serbe

Dimanche, le Championnat de bataille serbe a annoncé qu’il avait signé avec l’ancien champion des poids coq de l’UFC Renan Barao un accord multi-combats.

Il semble qu’il y ait eu une sorte de mauvaise communication.

L’annonce de SBC à propos de Barao semblait assez claire:

«Nous avons un petit invité spécial et un honneur incroyable et rare d’accueillir l’ancien champion du monde UFC, la légende du sport MMA Renan Barao! @renanbaraoufc ‌Renan est un ancien champion des poids coq de l’UFC qui a connu l’une des plus longues séquences victorieuses de l’histoire du sport MMA – 32 victoires consécutives! Tout en étant le champion du monde UFC, il a été classé parmi les trois meilleurs combattants livre pour livre et a été considéré comme l’un des meilleurs combattants MMA de la planète! Renan a signé un contrat pour plusieurs combats pour les apparitions lors des événements de vengeance du championnat de bataille de Serbie! »

Barao, cependant, affirme qu’il n’a pas signé un accord pour se battre pour SBC, et qu’il n’a fait une apparition qu’à leur récent événement.

“Je n’ai signé aucun contrat, je suis juste allé à l’événement invité”, a déclaré Barao à Combate. «J’ai pris une photo parce que je faisais partie de cet événement, mais pas en tant qu’athlète de l’événement, mais simplement en tant que participant. Pour le moment, je ne négocie avec aucun [promotion]. Je suis juste en train de m’entraîner, beaucoup de jiu-jitsu et d’organiser des choses personnelles dans ma vie. “

Que pensez-vous que l’avenir réserve au joueur autonome Renan Barao?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 23/03/2020.